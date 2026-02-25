CIA recrutează în farsi: milioane de vizualizări pentru mesajul adresat iranienilor. Sunt învățați cum să evite restricțiile și supravegherea online

Agenția Centrală de Informații a SUA a lansat, marți, un mesaj neobișnuit adresat direct iranienilor, oferindu-le instrucțiuni în limba farsi despre cum pot contacta în siguranță serviciul secret american, într-un moment în care președintele Donald Trump analizează posibile lovituri militare împotriva Teheranului,informează Associated Press.

Mesajul, publicat pe platformele X, Instagram și YouTube, face parte dintr-o campanie mai amplă de recrutare desfășurată de CIA în mai multe limbi – inclusiv coreeană, rusă și mandarină – prin care agenția oferă modalități securizate de contact pentru potențiali informatori. De această dată însă, apelul în farsi vine într-un context extrem de tensionat al relațiilor dintre Washington și Teheran, pe fondul unor noi proteste interne care zguduie regimul teocratic iranian.

„Bună. Agenția Centrală de Informații vă aude și vrea să ajute”, se arată în mesajul tradus în limba engleză. „Iată câteva sfaturi despre cum să realizați un apel virtual securizat cu noi.” Postarea în farsi a strâns milioane de vizualizări în doar câteva ore.

Agenția nu a oferit detalii despre noile recomandări sau despre eventuale surse recrutate în urma campaniilor anterioare. Totuși, directorul CIA, John Ratcliffe, a susținut recent că astfel de inițiative dau rezultate.

„Anul trecut, campania video în mandarină a CIA a ajuns la numeroși cetățeni chinezi și știm că sunt mulți alții care caută o modalitate de a-și îmbunătăți viața și de a-și schimba țara în bine”, declara Ratcliffe la începutul lunii, odată cu lansarea unui nou material video în limba chineză.

Statele Unite au mobilizat în Orientul Mijlociu cea mai amplă forță militară din ultimele decenii, pe măsură ce tensiunile cu Iranul au crescut. În ianuarie, Donald Trump a amenințat cu acțiuni militare ca reacție la reprimarea violentă a protestelor naționale, pentru ca ulterior să își concentreze discursul asupra programului nuclear controversat al Iranului, cerând un nou acord. O nouă rundă de negocieri nucleare este programată pentru sfârșitul acestei săptămâni.

Semnele de nemulțumire internă continuă să apară. Luni, studenți din Teheran au organizat manifestații antiguvernamentale în campusurile universitare, sfidând autoritățile.

Instrucțiunile oferite iranienilor includ utilizarea unui VPN pentru a evita restricțiile și supravegherea online, folosirea unor dispozitive „de unică folosință”, greu de asociat cu identitatea reală, accesarea unor browsere private și ștergerea istoricului de navigare pentru a elimina urmele digitale.

Mesajul explică, de asemenea, cum poate fi contactată CIA prin intermediul site-ului său public sau prin darknet – segment al internetului accesibil doar prin instrumente speciale menite să ascundă identitatea utilizatorului. Instrucțiuni similare au fost publicate anterior și în limba rusă.