Ce posibilități ar avea democrații de a-l înlocui pe Biden. Șase potențiale nume

Președintele american Joe Biden a câștigat alegerile primare ale Partidului Democrat la începutul acestui an, dar nu devine oficial candidatul partidului la președinție până când nu este nominalizat oficial la Convenția Națională Democrată de la Chicago, care are loc în perioada 19-22 august, relatează The Guardian.

Nu există niciun mecanism formal prin care ar putea fi înlocuit drept candidat prezumtiv, iar o astfel de decizie ar marca o premieră a unui partid politic american în vremurile moderne.

De fapt, singura opțiune ar fi ca Biden să accepte să se retragă și să le permită delegaților pe care i-a câștigat la primare – care votează pentru nominalizarea unui candidat la convenția de la Chicago – să aleagă pe altcineva.

Nu există vreo cerință legală ca delegații să voteze pentru persoana care a câștigat la primare, dar li se cere totuși să voteze într-un mod care „să reflecte sentimentele celor care i-au ales”.

Dacă Biden s-ar retrage, ar putea încerca să numească pe cineva – cel mai probabil vicepreședintele său, Kamala Harris – drept candidatul său preferat, fapt care ar avea o oarecare greutate în rândul delegaților, dar nu ar fi nimic obligatoriu.

Cea mai drastică cale de acțiune deschisă lui Biden – demisia– ar face-o automat pe Harris președinte. Dar asta nu ar face din ea automat nominalizarea democrata în cursa democrată pentru Casa Albă.

Dacă s-ar întâmpla ca un candidat să fie ales la convenția de la Chicago - în mod convențional un eveniment foarte coregrafiat, în care un partid își prezintă candidatul în fața publicului timp de câteva zile - asta transforma-o într-o convenție deschisă sau contestată și instabilă, o raritate în politica modernă a SUA . Aproximativ 700 de membri ai partidului, care ar putea să nu fie uniți, ar avea posibilitatea să aleagă un nou candidat. Ei ar avea apoi la dispoziție doar trei luni pentru a se uni și a face campanie pentru ei înainte de alegerile din noiembrie.

Kamala Harris

Cea mai evidentă alegere ar fi vicepreședintele lui Biden. Ea a fost criticată pe scară largă pentru că nu și-a făcut propriul rol în administrația Biden și are cote slabe de aprobare în sondaje, sugerând că s-ar chinui împotriva lui Donald Trump într-o campanie electorală. Democrata în vârstă de 59 de ani l-a susținut pe Biden după dezbatere, dar ar putea fi cel mai ușor de instalat în calitate de înlocuitor. Mai mult, dacă Biden ar alege să demisioneze acum, Harris ar deveni automat președinte.

Gavin Newsom

Guvernatorul Californiei, în vârstă de 56 de ani, s-a aflat aseară în sala de conferințe și ntrebat despre o alternativă la Biden, a spus că este vorba despre "speculații“. El a avut o dezbatere la orele de maximă audiență cu guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, anul trecut, care ar putea fi o confruntare prezidențială a viitorului. Guvernatorul Gavin Newsom iese în evidență ca un competitor formidabil, însă mulți republicani îl văd mai degrabă ca un om "malefic". Văzut de către publicul american drept un politician articulat, amuzant și încrezător, Newsom beneficiază de o reputație puternică și de recunoaștere la nivel național, datorită stilului său. Newsom are un spirit de lider înnăscut și a făcut performanțe notabile în statul California.

JB Pritzker

Guvernatorul statului Illinois, J B Pritzker, în vârstă de 59 de ani, ar fi o altă alegere . El își poate etala atuurile privind dreptul la avort în Illinois, declarat "stat sanctuar" pentru femeile care doresc să facă avort. De asemenea, a fost ferm în ceea ce privește controlul armelor și a legalizat marijuana în scopuri recreative.

Gretchen Whitmer

Guvernatoarea din Michigan, Gretchen Whitmer, în vârstă de 52 de ani, a fost pe lista scurtă pentru alegerea vicepreședintelui Biden în 2020, iar rezultatele bune obținute de Partidul Democrat la mijlocul alegerilor au fost în parte atribuite guvernării sale. Ea a fost în favoarea unor legi mai stricte privind armele, a abrogării interdicțiilor privind avortul și a susținerii învățământului preșcolar universal. Guvernatoarea Gretchen Whitmer, care conduce de două mandate statul Michigan, este obișnuită cu luptele politice dure. De-a lungul guvernării, ea a câștigat multe dintre aceste bătălii. În ultimii ani, democrații au înregistrat rezultate foarte bune în acest stat, deținând toate funcțiile de conducere la nivel de stat și preluând controlul asupra legislativului în alegerile din 2022. Când Whitmer a candidat pentru realegere în 2022 împotriva republicanului Tudor Dixon, ea a câștigat cu aproape 11 puncte procentuale.

Amy Klobuchar

Senatoarea din Minnesota, Amy Klobuchar, în vârstă de 64 de ani, a candidat la președinție în 2020 și a avut o prestație surprinzător de puternică în alegerile primare din New Hampshire – chiar depășindu-i pe Biden și pe senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts la momentul respectiv. Dar campania sa nu a fost capabilă să mențină impulsul de care avea nevoie în alegerile primare din Carolina de Sud pentru a-și continua candidatura, iar ea a ieșit din cursă.

Cu toate acestea, Klobuchar ar fi o candidată de urmărit într-o competiție deschisă, deoarece și-a consolidat prezența la nivel național în cadrul alegerilor primare și ar putea face referire la un istoric îndelungat de realizări bipartizane reprezentând Minnesota în Senat.

Cory Booker

Senatorul din New Jersey Cory Booker, în vîrstă de 55 de ani, a candidat la președinție în 2020, încheindu-și campania în luna ianuarie a aceluiași an. Dar fostul primar din Newark a fost o figură națională de ani de zile și era văzut ca un posibil candidat pentru 2028. În scenariul în care democrații ar trebui să aleagă un alt candidat decât Biden, acesta ar face probabil parte din discuție.

În august, convenția națională a Partidului Democrat din Chicago ar putea deține cheia pentru viitorul electoral al partidului. O deschidere a competiției între Harris, Newsom și alți posibili candidați ar putea schimba dinamica alegerilor prezidențiale din 2024 într-un mod imprevizibil.