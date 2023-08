Ce a pățit după 3 luni un bărbat care a găsit într-o parcare o pungă cu 5.000 de dolari: „Este o mare prostie!“

Convins că i-a surâs norocul, un bărbat din Connecticut a luat acasă o pungă cu 5.000 de dolari pe care a găsit-o în parcarea unei bănci. Nu și-a imaginat ce va păți peste 3 luni de la această întâmplare.

El a declarat presei locale că a luat decizia spontană de a-și însuși banii. La 3 luni d ela incident, spune că a luat o hotărâre greșită, fiind acuzat de furt, relatează Insider.

Robert Withington, în vârstă de 57 de ani, a spus că a făcut descoperirea lângă o bancă din Trumbull, Connecticut, pe 30 mai, potrivit Departamentului de Poliție Trumbull.

„Am ieșit în parcare, am văzut ceva pe jos, nu era nimeni în jur, așa că l-am ridicat”, a spus Withington pentru Connecticut Post . „Nu e ca și cum am furat ceva”.

Withington a descris momentul ca fiind spontan, subliniind că nu a plănuit nimic dinainte și spunând că s-a simțit de parcă „a câștigat la loterie”.

Potrivit comunicatului de presă al departamentului de poliție, Withington „a păstrat geanta, crezând că nu avea nicio obligație să o returneze proprietarului de drept”.

El a stat fără nicio grijă timp de 3 luni crezând că nu va păți nimic, dar detectivii poliției din Trumbull investigau dispariția banilor.

"Am zis că e ziua mea norocoasă"

Departamentul de poliție a declarat că ancheta a fost declanșată după ce un angajat al Oficiului de Taxe din oraș nu a reușit să găsească o pungă cu bani în timp ce mergea să facă o depunere la bancă.

Poliția a declarat că punga era marcată în mod clar cu logo-ul băncii și conținea documente care identificau proprietarul. Bărbatul a declarat pentru Connecticut Post că nu știa cui aparținea.

„Pur și simplu am luat banii și am zis că e ziua mea norocoasă. Nici măcar nu știu ai cui erau, pentru că nu m-am uitat. Am văzut doar banii”, a spus el.

Acuzat de furt de gradul 3

Detectivii au efectuat mai multe interviuri, au obținut mandate de percheziție și au analizat înregistrările de pe camerele de supraveghere timp de luni de zile.

Investigația la arătat că punga a fost scăpată din greșeală în afara băncii și apoi a fost ridicată de Robert Withington, au precizat autoritățile.

Bărbatul a fost interogat ulterior de detectivi și a recunoscut prezența sa la bancă pe 30 mai, dar și decizia de a lua punga.

El a fost acuzat pe 25 august de furt de gradul trei și a fost eliberat pe baza promisiunii de a se prezenta în instanță pe 5 septembrie 2023.

Robert Withington insistă că nu a intenționat niciodată să facă ceva ilegal, declarând pentru Connecticut Post: „Nu am avut niciodată în viața mea un dosar penal. Este o mare prostie. Am găsit bani care acum o să mă coste bani”, a spus bărbatul.