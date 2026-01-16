Casa Albă dă asigurări că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți în fața amenințărilor cu intervenția formulate de președintele Donald Trump.

„Președintele înțelege astăzi că 800 de execuții care erau programate și urmau să aibă loc miercuri au fost suspendate”, a declarat Karoline Leavitt presei, potrivit Agerpres.

„Toate opțiunile rămân pe masă pentru președinte”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, reamintind că Trump a avertizat Teheranul cu privire la „consecințele grave” dacă reprimarea manifestațiilor va continua.

De asemenea, ea a confirmat că președintele SUA a vorbit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care, potrivit New York Times, i-a cerut să nu intervină militar în Iran.

De la începutul protestelor din 28 decembrie, Trump a amenințat cu intervenția împotriva Iranului. Miercuri, el a spus că a fost informat că uciderile și execuțiile planificate ale manifestanților „nu vor avea loc”.

„Nu există niciun plan pentru execuții. Sunt sigur că, dacă se va întâmpla, vom fi cu toții extrem de afectați. Dar mi s-a spus clar: nu va avea loc nicio execuție”, a declarat președintele american, referindu-se la cazul lui Erfan Soltani, relatează The Guardian.

Între timp, organizațiile pentru drepturile omului denunță o represiune soldată cu mii de morți, într-o țară cu internet blocat de peste o săptămână.

Cel puțin 1.500 de persoane condamnate la moarte au fost executate în Iran în 2025, potrivit unui bilanț publicat la începutul lunii ianuarie de ONG-ul Iran Human Rights (IHR), care a afirmat că acesta a fost cel mai mare număr anual de execuții înregistrate de organizație în ultimii 35 de ani.