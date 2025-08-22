Forțele ruse fac manevre militare în Marea Baltică, după ce Trump a anunțat că trimite două submarine nucleare în apropiere

Forţele ruse au efectuat manevre în Marea Baltică, ce au inclus exerciţii pentru a respinge un atac subacvatic, a anunţat vineri Ministerul Apărării de la Moscova.

Unităţile de scafandri „au demonstrat abilităţi în detectarea şi capturarea unui grup de sabotori subacvatici, precum şi în utilizarea dronelor FPV (first person view) pentru a distruge ambarcaţiunile fără pilot ale unui inamic ipotetic”, a precizat ministerul, potrivit reuters.

Exerciţiile au avut ca scop parţial evaluarea unităţilor submarine de apărare împotriva sabotajelor, a adăugat ministerul rus.

A fost a doua oară în această lună când Rusia a organizat exerciţii navale cu o componentă antisubmarin, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat la 1 august că a ordonat ca două submarine nucleare americane să ocupe poziţii mai aproape de Rusia.

„Am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate în regiunile corespunzătoare, aceasta doar în caz că aceste declaraţii prosteşti şi inflamatorii sunt mai mult decât atât", a scris Trump pe reţeaua Truth Social.

În prima săptămână din august, marinele rusă şi chineză au exersat vânarea şi distrugerea unui submarin inamic în Marea Japoniei.

Ministerul Apărării a publicat o înregistrare video cu comandantul marinei ruse, amiralul Aleksandr Moiseiev, care inspectează manevrele din Marea Baltică ce au inclus şi au inclus şi un exerciţiu pentru protejarea unui aerodrom de atacurile dronelor inamice.