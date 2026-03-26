Armata SUA ridică limita de vârstă pentru recrutare la 42 de ani. Sunt acceptați și cei fără experiență militară

Forțele terestre ale Statele Unite ale Americii au decis majorarea vârstei maxime de înrolare de la 35 la 42 de ani, potrivit unui regulament adoptat pe 20 martie, care va intra în vigoare începând cu 20 aprilie, conform AFP, citat de Agerpres.

Prin această schimbare, US Army se aliniază practicilor altor structuri militare americane, precum US Air Force, US Space Force și United States Coast Guard. În schimb, US Navy păstrează limita de vârstă la 41 de ani, iar US Marine Corps rămâne la un prag semnificativ mai redus, de 28 de ani.

Noile reguli nu impun ca recruții să aibă experiență militară anterioară. Cei interesați pot alege între serviciul activ, Garda Națională a Statelor Unite sau rezerva armatei.

Documentul de 159 de pagini publicat de Departamentul Armatei din cadrul Departamentul Apărării al Statelor Unite arată că această modificare nu este fără precedent. Limita maximă de înrolare a mai fost ridicată la 42 de ani în 2006, în contextul Războiul din Irak, înainte de a fi redusă din nou la 35 de ani după aproximativ un deceniu.

În ceea ce privește vârsta minimă, aceasta rămâne neschimbată: 17 ani cu acordul părinților sau 18 ani fără această condiție.

Regulamentul permite, de asemenea, înrolarea persoanelor care au o singură condamnare pentru consum de marijuana.