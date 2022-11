Alegeri în SUA. Donald Trump se ia de rivalul său Ron DeSantis și Fox News

Aflat într-o poziție inconfortabilă după alegerile de la mijloc de mandat, Donald Trump și-a găsit o nouă țintă de demolat într-o eventuală candidatură la Casa Albă, și anume guvernatorul Floridei, republicanul Ron DeSantis.

Miliardarul în vârstă de 76 de ani pare că vrea să aplice politica pământului pârjolit în propria tabără înainte de a face „foarte marele anunț” pe care l-a promis pentru marțea viitoare, comentează Euronews.

În condițiile în care valul roșu așteptat în Statele Unite sub imboldul lui Trump nu a mai venit la alegerile de la mijloc de mandat, fostul președinte american caută să-și reconsolideze statutul de lider al republicanilor cu atacuri atât împotriva stelei în ascensiune a taberei sale, guvernatorul de Florida Ron DeSantis, cât și împotriva unei părți a presei conservatoare de peste Atlantic.

Într-o postare publicată joi seara pe platforma online Truth Media, Trump încearcă să-l desconsidere pe DeSantis, susținând, între altele, că nu ar fi ajuns guvernator al Floridei fără suportul său.

Potrivit lui Trump, Ron DeSantis i-ar fi cerut ajutor în 2017, pe când era „disperat” și „mort” din punct de vedere politic.

„Ron avea o aprobare slabă, stătea prost în sondaje și nu avea bani, dar a zis că dacă l-aș susține, ar putea câștiga. I-am reparat campania, care era prăbușită complet”, scrie Trump.

Trump l-a catalogat pe DeSantis drept un mediocru care profită de soarele din Florida. „El are avantajul soarelui. Oamenii din statele de nord care sunt prost conduse sunt dispuși să se mute acolo indiferent de cine este guvernator”, susține fostul lider de la Casa Albă.

În stilu-i caracteristic, Trump a inventat o poreclă pentru DeSantis, și anume „Ron DeSanctimonious”. El s-a arătat deranjat de faptul că guvernatorul Floridei refuză să-și excludă candidatura la nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 2024. „Joacă jocuri. Ei bine, în termeni de loialitate și de clasă, chiar nu este un răspuns bun”, acuză liderul republican.

Acum două zile, Donald Trump i-a transmis lui Ron DeSantis să nu candideze la nominalizarea Partidului Republican întrucât riscă dezvăluirea unor „lucruri nu prea măgulitoare despre el”. „Știu mai multe decât oricine despre el, în afară, poate, de soția lui. Cred că ar fi o greșeală. Cred că partidului nu i-ar plăcea acest lucru”, a amenințat fostul președinte american într-o intervenție la Fox News.

În afară de DeSantis, Trump a luat la țintă presa conservatoare care îl susține pe guvernatorul Floridei, în special Fox News, Wall Street Journal și New York Post.

„În pofida faptului că am ieșit învingători, trebuie să suport fake news-uri. Pentru mine, Fox News a fost mereu pierdut. La fel ca în 2015 și în 2016, (are loc, n. red.) o agresiune media (o coliziune!); când Fox News m-a combătut până la moarte. Abia după ce am câștigat, au devenit cei mai gentili și cei mai buni susținători ai mei”, a declarat Trump.

„Trump este cel mai mare perdant al Partidului Republican”, a titrat joi Wall Street Journal.

Donald Trump a eșuat în aduce un val roșu peste Statele Unite în condițiile în care administrația Biden s-a confruntat în primii doi ani cu numeroase provocări: COVID-19, războiul din Ucraina, inflație etc.

Republicanii și democrații se află la egalitate la Senat, cu 48 de mandate. Încă cinci mandate sunt în joc.

De asemenea, republicanii nu sunt siguri de obținerea majorității de 218 de mandate în Camera Reprezentanților, având deocamdată 211 mandate, față de 192 pentru democrați. Încă 32 de mandate sunt în joc.