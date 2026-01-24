Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte”

Un copil de doi ani și tatăl său au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE în Minneapolis și transportați în Texas, înainte ca o instanță federală să ordone eliberarea fetiței, potrivit documentelor judiciare și declarațiilor avocaților familiei.

Tatǎl și fiica sa au fost opriți și reținuți în timp ce se întorceau acasă de la magazin, joi, în jurul orei 13:00. Până seara, un judecător federal a emis un ordin prin care fetița trebuia eliberată până la ora 21:30. În schimb, oficialii federali i-au urcat pe amândoi într-un avion spre un centru de detenție din Texas.

Irina Vaynerman, unul dintre avocații familiei, a declarat pentru The Guardian că autoritățile au readus ulterior tatăl și fiica în Minnesota, iar copilul a fost predat mamei sale. Tatăl rămâne în detenție în Minnesota.

„Ororile prin care au trecut sunt de neimaginat. Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte”, a spus Vaynerman.

Conform avocaților și documentelor judiciare, agenții au intrat în curtea și pe aleea casei familiei fără mandat. Un agent ar fi spart geamul mașinii tatălui în timp ce fetița se afla în interior. Mama copilului era lângă ușă, dar nu a putut lua copilul în brațe, agenții refuzându-i acest lucru. Copilul și tatăl său au fost apoi urcați într-un vehicul al agenților.

Avocații au depus o cerere de urgență pentru eliberarea celor doi, iar un judecător federal a emis un ordin care interzicea transferul lor în afara statului Minnesota și a dispus ca fetița să fie predată temporar avocatei, cu acordul mamei, până la soluționarea situației. Totuși, guvernul a încălcat ordinul și i-a transportat în Texas.

Tatǎl, originar din Ecuador, are o cerere de azil în curs și nu are o decizie finală de expulzare. Fetița a trăit în Minneapolis de la naștere.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că tatăl a fost identificat într-o „operațiune de aplicare a legii” și l-a numit „imigrant ilegal”, susținând că ar fi condus neregulamentar cu copilul în mașină. DHS a afirmat că mama a refuzat să ia copilul, ceea ce avocații familiei resping ca fiind fals.

Avocatul Vaynerman a criticat practica DHS de a transfera rapid deținuți în alte state, spunând că aceasta îngreunează accesul la avocați și amplifică teroarea în comunități.

„Lipsa de umanitate în acest proces, inclusiv față de copii și sugari, este pur și simplu inimaginabilă. Trebuie să punem capăt acestei cruzimi”, a afirmat ea.

Protest de proporții în Minneapolis, față de operațiunea ICE

Mii de manifestanți au ieșit în stradă în centrul orașului Minneapolis, în cadrul unei mobilizări de solidaritate împotriva operațiunii „Metro Surge”, desfășurate de autoritățile americane. „Metro Surge” este o operațiune a Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE), cu scopul declarat de a aresta imigranții ilegali și de a-i deporta. Sute de afaceri au fost închise vineri, în semn de protest. Organizatorii manifestației cer retragerea ICE din Minnesota.