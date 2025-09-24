Administrația Trump schimbă regulile pentru vizele H-1B: prioritate pentru salarii mari și calificări înalte

Administrația Trump a propus marți o nouă procedură de selecție pentru vizele H-1B, prin care ar fi favorizate aplicațiile pentru locuri de muncă mai bine plătite și care necesită o pregătire profesională ridicată. Propunerea a fost publicată în Federal Register.

Conform noilor reguli, atunci când cererea depășește plafonul anual de 85.000 de vize, angajatorii care oferă salarii mai mari vor avea șanse mai mari să obțină vizele H-1B pentru angajații lor.

Casa Albă susține că această măsură are ca scop „protejarea muncitorilor americani de concurența neloială din partea străinilor”.

Modificarea vine la doar câteva zile după ce administrația Trump a anunțat introducerea unei taxe anuale de 100.000 de dolari pentru aceste vize, relatează Reuters.

Impact economic

Procesul de adoptare a noilor reguli ar putea dura luni sau chiar ani, însă autoritățile americane spun că ele ar putea fi aplicate încă din loteria pentru anul 2026.

Departamentul pentru Securitate Internă estimează că salariile totale plătite lucrătorilor H-1B ar urma să crească cu 502 milioane de dolari în anul fiscal 2026 și cu până la 2 miliarde de dolari anual între 2029 și 2035. În același timp, aproximativ 5.200 de mici afaceri americane, care depind de acest tip de viză, ar putea fi afectate negativ prin pierderea forței de muncă.

Susținători și critici

Programul H-1B permite companiilor americane să angajeze lucrători calificați pentru a acoperi deficitul de talente. Printre susținători se numără și figuri importante din industrie, precum Elon Musk, care a deținut el însuși o astfel de viză.

Criticii atrag însă atenția că sistemul favorizează reducerea salariilor și marginalizarea muncitorilor americani.

India și China, cei mai mari beneficiari

India rămâne cel mai mare beneficiar al vizelor H-1B, cu 71% din totalul aprobărilor în 2024, urmată de China, cu 11,7%.

În fiecare an, programul oferă 65.000 de vize pentru muncitori străini în domenii specializate și încă 20.000 pentru cei care au diplome avansate.