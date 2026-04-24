Administrația Trump reinstituie plutonul de execuție pentru pedepsele cu moartea

Departamentul de Justiție al SUA va relua execuțiile federale, potrivit unui comunicat de presă al instituției. De asemenea, metodele de execuție ar trebui extinse pentru a include electrocutarea și asfixierea cu gaz, anunță Departamentul.

Pluton de execuție FOTO: X

Execuțiile federale includ injecțiile letale și extinderea numărului de metode de execuție, inclusiv pedeapsa capitală prin împușcare. Departamentul a anulat un moratoriu pe termen nelimitat și a autorizat deja cererile de pedeapsă capitală pentru 44 de inculpați, anunță presa americană, scrie Forbes.

Departamentul de Justiție a cerut vineri Biroului Penitenciarelor să extindă protocoalele privind pedeapsa cu moartea pentru a include injecțiile cu pentobarbital și plutoanele de execuție, ca parte a unor acțiuni mai ample de consolidare a pedepsei cu moartea la nivel federal.

Guvernul SUA ar trebui să includă plutoanele de execuție, electrocutarea și asfixierea cu gaz ca metode de execuție a persoanelor condamnate pentru cele mai grave infracțiuni federale, a anunțat vineri Departamentul de Justiție într-un raport care menționează dificultăți în obținerea de droguri pentru injecții letale. 

„Astăzi, Departamentul de Justiție a acționat pentru a-și restabili datoria solemnă de a solicita, obține și implementa pedepse capitale legale — deschizând calea pentru ca Departamentul să efectueze execuții odată ce deținuții condamnați la moarte și-au epuizat apelurile”, se arată în nota Departamentului de Justiție obținută de Fox News.

„Printre acțiunile întreprinse se numără readoptarea protocolului de injecție letală utilizat în timpul primei administrații Trump, extinderea protocolului pentru a include modalități suplimentare de execuție, cum ar fi plutonul de execuție, și eficientizarea proceselor interne pentru a accelera cazurile de pedeapsă cu moartea”, se arată în memoriu.

DOJ transmite că este vorba despre ordinul executiv emis de președintele Trump, care în prima zi a cerut departamentului să acorde prioritate solicitării și implementării pedepselor cu moartea pentru a proteja siguranța publică.

