Ted Turner, vizionarul care a redefinit industria media din Statele Unite și a pus bazele CNN, primul canal de știri cu program 24 de ore din țară, a murit miercuri, 6 mai, la vârsta de 87 de ani. Decesul a fost anunțat chiar de CNN, care a citat un comunicat al Turner Enterprises.

Mark Thompson, președinte și CEO al CNN, a transmis un omagiu emoționant:

„Ted a fost un lider extrem de implicat și dedicat, neînfricat, curajos și mereu dispus să-și urmeze intuiția și să aibă încredere în propria judecată. El a fost și va rămâne mereu spiritul călăuzitor al CNN”

Un pionier al televiziunii moderne

În perioada sa de glorie, Turner a fost considerat unul dintre „regii” broadcastingului american, un antreprenor îndrăzneț, cu instincte ascuțite și o viziune care a depășit cu mult epoca sa, relatează și NBC News, care citează CNN.

Ted Turner a transformat Turner Broadcasting System într-un colos media, lansând canale care aveau să devină repere culturale: TBS, TNT, Cartoon Network și Turner Classic Movies.

Cea mai mare realizare a sa rămâne însă CNN, canalul care a schimbat fundamental modul în care sunt produse și consumate știrile, iar modelul său de acoperire continuă a deschis drumul pentru competitori precum Fox News și MSNBC (actualul MS Now), remodelând peisajul mediatic global.

Un om de afaceri eclectic și carismatic

Cu zâmbetul său inconfundabil și mustața subțire, Turner a intrat în numeroase alte domenii cu aceeași energie debordantă. A fost proprietarul echipei de baseball Atlanta Braves, pe care a promovat-o drept „America’s Team”, dar și fondatorul lanțului de restaurante Ted’s Montana Grill, specializat în carne de bizon.

Ted Turner a fost o prezență constantă în paginile revistelor și ziarelor economice, cunoscut pentru stilul său direct, uneori impulsiv. Comentariile sale nefiltrate despre politică, religie sau afaceri i-au adus porecla „Captain Outrageous”. „I don’t have any idea what I’m going to say. I say what comes to my mind”, declara el pentru The New Yorker în 2001.

Filantrop, ecologist, „do-gooder” autodeclarat

Dincolo de afaceri, Turner a fost un filantrop prolific și un susținător vehement al cauzelor ecologice. A donat un miliard de dolari Organizației Națiunilor Unite și a cofondat Nuclear Threat Initiative, organizație dedicată reducerii riscurilor nucleare la nivel global.

Moștenirea sa rămâne una importantă: a schimbat modul în care lumea consumă știri, a influențat cultura pop și a investit masiv în cauze umanitare. Ted Turner a fost, în același timp, un inovator, un provocator și un idealist, o figură care a marcat profund istoria media.

Amintim că Ted Turner a fost căsdătorit cu actrița Jane Fonda timp de 10 ani. Divorțul lor a fost amplu mediatizată, dar acordul de mai multe milioane de dolari a atras cel mai mult atenţia asta. Dincolo de toate astea, poveste lor de iubire este una suculentă şi ascunde multe subiecte tabu.