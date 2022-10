WaPo: Rusia ia bărbați cu arcanul de pe stradă pentru a-i trimite la luptă, în Ucraina

Peste 300.000 de bărbați ruși și familiile lor au fugit din Rusia, de la mobilizare, indică rapoartele din țările vecine. Autoritățile au înființat puncte de mobilizare la punctele de trecere a frontierei pentru a preveni plecările.

Ofițeri de poliție și militari au intrat săptămâna trecută într-un centru de afaceri din Moscova, fără a fi anunțați. Căutau bărbați care să lupte în Ucraina și i-au capturat aproape pe toți cei pe care i-au văzut: niște muzicieni care repetau, un curier care livra un pachet, un bărbat de la o agenție de servicii din Moscova, foarte beat, în vârstă de 50 de ani, cu un handicap de mers, scrie washingtonpost.com.

„Nu am idee de ce l-au luat”, a spus Alexei, care, la fel ca zeci de alții din complexul de birouri, a fost luat și dus la cel mai apropiat birou de înrolare militară, parte a unei noi etape dure a drumului rusesc.

În orașele din Rusia, bărbații buni de luptă se ascund pentru a evita să fie prinși și trimiși să lupte în Ucraina.

În ultimele zile, grupuri de polițisti și militari au adunat bărbați de pe străzi și în afara stațiilor de metrou. Au pândit în holurile clădirilor de apartamente pentru a da somații militare, au atacat blocuri de birouri și pensiuni, au invadat cafenelele și restaurantele, blocând ieșirile.

Din căminele companiei de construcții Mipstroy1 au fost luați 200 de oameni. Pe 9 octombrie, au adunat zeci de oameni la un adăpost de noapte din Moscova.

Alexei, un pacifist de 30 de ani, locuiește cu pisica lui și îi plăcea să iasă cu prietenii în baruri, cafenele și parcuri, să meargă la concerte și să își planifice următoarea vacanță în Europa. (El și alții din acest raport au vorbit cu condiția ca numele lui să fie ascuns din îngrijorare pentru siguranța lui. Washington Post a confirmat raidul, dar nu a putut verifica în mod independent detaliile pe care le-a furnizat.)

Un oficial a intrat marți în biroul lui Alexei. Doi ofițeri de poliție și mai mulți oficiali militari în civil au sosit și i-au cerut să se identifice. I-au ordonat să meargă cu ei în liniște „sau vom folosi forța”, a spus el.

„M-am panicat”, a spus el. „Nu mai fusesem reținut niciodată. Toată lumea știe că, dacă ești reținut de poliția din Rusia, este foarte rău.”

Suferind pierderi militare masive și înfrângeri repetate în Ucraina, Rusia a început să-și canibalizeze populația masculină. Experții de la televiziunea de stat cer mai mult sânge ucrainean și mai multe sacrificii de la bărbații ruși despre care spun că s-au obișnuit prea mult cu o viață blândă.

Dar noua fază a mobilizării lui Putin riscă să afecteze sprijinul tacit al rușilor pentru război, lucru care ar putea stârni tulburări sociale. În special în Moscova și Sankt Petersburg, orașe mari care până acum au fost în mare parte neatinse de război.

Peste 300.000 de bărbați ruși și familiile lor au fugit din Rusia, de la mobilizare, indică rapoartele din țările vecine. Autoritățile au înființat puncte de mobilizare la punctele de trecere a frontierei pentru a preveni plecările. Mulți alții vor să plece după ce au văzut raidurile agresive ale poliției și primele rapoarte despre bărbații proaspăt recrutați murind în război.

Activistul Grigory Sverdlin, care a părăsit Rusia și are sediul în Georgia, luna aceasta a lansat o organizație, Go By The Forest, pentru a-i sfătui pe bărbații din Rusia să evite să fie mobilizați. El a spus că grupul s-a consultat cu 2.700 de bărbați în 11 zile și le-a spus celor 60 de bărbați recrutați cum să se predea în Ucraina. Cel puțin opt au reușit, a spus el.

„Evident, oamenii sunt foarte stresați pentru că sunt îngrijorați că vor fi împinși să împuște pe alți oameni”, a spus Sverdlin. „Așa că oamenii se tem nu numai pentru ei înșiși, ci și de participarea la acest război nedrept.”

Yevgeny, în vârstă de 24 de ani, și-a părăsit slujba de mecanic și se ascunde la casa unei rude, departe de Moscova. Și-a șters profilurile de pe rețelele sociale și a întrerupt contactul cu prietenii. Își petrece zilele lucrând în grădină, se culcă devreme și urmărește mult YouTube.

„Nu vreau să ucid oameni și nici nu vreau să fiu ucis, așa că chiar trebuie să stau jos acum”, a spus el. „Dar nici aici, nu mă simt în siguranță. Trăim într-o perioadă în care vecinii tăi ar putea raporta despre tine. S-ar putea să cheme poliția și să spună că în această casă stă un tânăr când ar trebui să se lupte cu fasciștii în Ucraina.”

Evgheni nu a susținut niciodată războiul. Acum a încetat să conducă de teamă să nu fie oprit de poliție. Nu poate părăsi Rusia, pentru că nu are pașaport și chiar să meargă la magazinul din sat este riscant.

„Sunt în panică, iar mama mea este foarte nervoasă”, a spus el. „Sunt stresat și sunt deprimat. Încerc să nu mă gândesc cât de mult ar putea dura asta, pentru că poți înnebuni.”

Doi dintre prietenii lui au fost recrutați la sfârșitul lunii trecute, a spus el, și cu puțin antrenament sunt pe drum spre front.

„Am câțiva prieteni care au susținut războiul crezând că acolo sunt naziști care ucid ucrainenii săraci și că ucrainenii ar trebui eliberați și așa mai departe. Dar își schimbă părerile după mobilizare. Au început să pună întrebări și să navigheze pe internet pentru informații”, a spus Yevgeny.

„Nu vor să moară, mai ales când nu înțelegi de ce ar trebui să mori”, a spus el. "Care este scopul?"

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că 222.000 din cei 300.000 de bărbați propuși pentru mobilizare au fost recrutați și că procesul va fi finalizat în două săptămâni.