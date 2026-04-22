Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Vladimir Putin caută tinere frumoase pentru spionaj: cum sunt recrutate studentele din Rusia

Vladimir Putin ar fi dat undă verde unei noi campanii de recrutare, una care vizează nu doar inteligența, ci și farmecul personal al viitoarelor agente.

Potrivit The Sun, în universitățile din Rusia se caută tinere capabile să devină urmașe ale celebrei Anna Chapman, arestată în Statele Unite în 2010 în urma unui scandal de spionaj care a făcut înconjurul lumii. Recrutarea ar fi coordonată de femei-agent ale Serviciul de Informații Externe al Rusiei, care merg direct în campusuri pentru a selecta candidați.

La Universitatea de Stat din Novosibirsk, studenții ar fi fost convocați la întâlniri obligatorii, unde li s-ar fi transmis că nici măcar consumul de droguri nu reprezintă un obstacol pentru o carieră în spionaj — o afirmație care ridică multe semne de întrebare. Publicația The Sun notează că se caută persoane capabile „să obțină informații relevante, să le analizeze și să le prezinte eficient”.

Mesaje similare au fost transmise și la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, instituție unde a studiat chiar Putin. Acolo, o agentă identificată drept Tamara Netiksa ar fi declarat fără ocolișuri: „Avem nevoie de tineri bine pregătiți, dar mai ales de fete”.

Un nume greu din lumea spionajului, Elena Vavilova, ar fi explicat studenților că adevărata performanță în acest domeniu nu ține de gadgeturi sau tehnologie, ci de abilitatea de a câștiga încrederea țintei. Sub identitatea falsă Tracy Ann Foley, ea a operat ani de zile în Canada și SUA, până când rețeaua a fost destructurată în urma arestării Annei Chapman de către FBI.

Chapman însăși a devenit ulterior o figură aproape mondenă în Rusia. În interviuri, a recunoscut că a fost recrutată datorită abilității sale de a intra în cercuri influente și de a atrage atenția bărbaților bogați. „Știam ce efect am asupra lor”, a spus ea, sugerând că farmecul personal a fost una dintre principalele sale „arme”.

Mai mult, fosta agentă și-a transformat experiența într-o carte, în care descrie o viață luxoasă, presărată cu escapade la Paris sau Geneva și întâlniri cu milionari.

Pe aceeași linie merge și povestea Aliya Roza, o altă fostă spioană rusă, care susține că a fost instruită să seducă și să manipuleze persoane influente. Ea vorbește deschis despre tehnici de psihologie și control emoțional, învățate încă din școala KGB.

Între timp, în Marea Britanie, cazul unor femei acuzate că ar fi lucrat pentru o rețea de spionaj rus, folosind tactici de tip „capcană cu miere”, readuce în actualitate metodele clasice ale serviciilor secrete.

Iar destinul Annei Chapman continuă să surprindă: în 2025, ea a ajuns la conducerea „Muzeului de Istorie a Spionajului” din Moscova, un simbol al felului în care trecutul controversat poate fi transformat într-o poveste de succes, cel puțin în ochii publicului de acasă.

Într-o lume în care granița dintre realitate și spectacol devine tot mai subțire, spionajul pare să-și păstreze aceleași arme vechi: influența, seducția și jocurile de culise.

