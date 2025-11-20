Noi detalii despre complotul rusesc cu explozibili ascunși în colete DHL. Cine este suspectul principal

Numele unui presupus suspect din spatele unui complot cu dispozitive explozive ascunse în colete a fost dezvăluit după ce a ieșit la iveală că Marea Britanie și Moscova sunt angajate într-o dispută privind extrădarea sa, relatează The Telegraph.

Iaroslav Mihailov, în vârstă de 37 de ani, este suspectat că ar fi coordonat o campanie de sabotaj prin intermediul firmei de curierat DHL, provocând incendii la depozite din Anglia, Germania și Polonia.

Mihailov se ascunde în Azerbaidjan, unde a intrat cu un pașaport fals după operațiunea din iulie 2024.

Rusia și agențiile de informații occidentale sunt angajate într-o luptă în culise pentru extrădarea sa.

Cu sprijinul Marii Britanii, Ucrainei și Lituaniei, Polonia a solicita guvernului azer extrădarea lui. Însă Rusia a făcut presiuni pentru transferul lui Mihailov la Moscova, a relatat The Washington Post.

Oficialii serviciilor secrete occidentale doresc ca acesta să fie judecat de o instanță europeană și încearcă să împiedice întoarcerea lui în Rusia.

În iulie anul trecut, Kremlinul a fost acuzat că a folosit agenți pentru a trimite colete cu explozibili prin intermediul curierilor DHL. Aceștia au fost ascunși în pistoale de masaj, jucării sexuale și produse cosmetice și nu au fost detectați la trecerea prin Lituania. Acestea au fost ulterior trimise către depozite din Anglia, Germania și Polonia, unde au detonat provocând incendii.

Deși coletele explozive care au trecut prin aeroporturile din Leipzig, Birmingham și Varșovia au provocat pagube minime și nu au dus la răniți, oficialii germani au avertizat că bombele erau suficient de puternice pentru a arunca un avion în aer dacă ar fi fost detonate în timpul tranzitului.

Oficialii americani sunt de părere că exploziile au fost menite să fie un test pentru a efectua ulterior atacuri similare în SUA și Canada.

Cine este agentul rus din centrul complotului

Mihailov se plasează destul de aproape de centrul graficului pe o diagramă de tip păianjen trasată de anchetatorii lituanieni.

Bănuiala acestora este că ar fi fost ajutat de un fost ofițer de submarin rus, anonim, acuzat că a introdus ilegal bombe în Europa, precum și de recruți locali suspectați că ar fi mutat pachetele între adăposturi și locuri de lansare.

Un cetățean lituanian a fost acuzat că a adus coletele la un magazin DHL din Vilnius.

Mihailov este considerat un intermediar important între agenția de informații militare GRU a Rusiei și rețeaua de sabotori de la sol.

Acesta le dădea instrucțiuni subordonaților, mulți dintre ei tineri cu cazier judiciar, prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, în schimbul unor plăți în criptomonede, potrivit anchetatorilor.

Un dosar despre Mihailov, consultat de The Telegraph, arată legături cu activități de contrabandă în estul Ucrainei.

În 2015, era căutat de FSB, serviciul de securitate internă al Rusiei, fiind acuzat de contrabandă cu agenți biologici patogeni, dar cazul a fost ulterior închis.

După acest moment, și-a redus semnificativ prezența online, probabil după ce a început să implementeze tehnici de contrainformații pentru a-și minimiza amprenta digitală, spun oficialii.

Conform unei baze de date rusești scurse, soția sa s-a mutat în Turcia în iunie 2023 - o decizie care a fost pusă în conexiune cu revolta Grupului Wagner în aceeași lună.

Sora lui Mihailov a fost, de asemenea, asociată cu Azerbaidjanul și se crede că a călătorit acolo în 2022 pentru a-l întâlni.

Eforturile depuse de șefii principalelor agenții de informații ale Rusiei – FSB, SVR și GRU – pentru a-i asigura întoarcerea acasă sugerează cât este el de important pentru operațiunile lor internaționale.

Moscova este acuzată că se află în spatele unei serii de atacuri în Europa, prin intermediul unor cetățeni recrutați local, și al căror scop este încercarea de a descuraja sprijinul occidental pentru Ucraina.

Detalii despre complotul cu colete DHL

În cazul complotului cu colete DHL, se presupune că Rusia l-a cooptat pe un fost ofițer de submarin, care conduce o companie de transport maritim specializată în livrări între Sankt Petersburg și statele baltice, pentru a transporta bombele artizanale în Europa.

Coletele ar fi fost reambalate și transportate prin Lituania de către agenți locali, înainte de a fi livrate la depozitul DHL pe 19 iulie.

În următoarele trei zile, au fost raportate detonări și incendii la Leipzig, Birmingham și Varșovia. Un al patrulea dispozitiv, care a ajuns în Polonia, nu a explodat, ceea ce a permis autorităților să examineze proiectarea acestuia și să extindă ancheta asupra autorilor.

Totodată, Mihailov este acuzat că a folosit documente falsificate pentru a călători din Polonia în Turcia. Din Istanbul a zburat în Azerbaidjan, unde a fost reținut sub suspiciunea că a călătorit cu un pașaport fals.

În calitate de fost stat sovietic, Azerbaidjanul a avut cândva o relație strânsă cu Rusia. Aceste legături s-au deteriorat în ultimii ani, Baku punând un accent mai puternic pe relațiile sale cu Europa în urma invaziei Ucrainei de către Vladimir Putin.

Relațiile dintre Baku și Moscova s-au înrăutățit după ce un avion de linie azer a fost doborât în spațiul aerian rusesc, într-un incident, soldat cu 38 de morți, care a avut loc anul trecut de Crăciun.

Guvernele europene care fac lobby pentru extrădarea lui Mihailov mizează pe faptul că aceste relații deteriorate vor fi în favoarea lor.