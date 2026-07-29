 Ce porți la Untold? Inspiră-te din colecțiile capsulă Trendyol Collection, realizate în colaborare cu Theo Rose, Gina și Smiley | adevarul.ro
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Ce porți la Untold? Inspiră-te din colecțiile capsulă Trendyol Collection, realizate în colaborare cu Theo Rose, Gina și Smiley

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Festivalurile sunt despre muzică, libertate și ținute care te reprezintă. Vara aceasta, inspirația vine de la Trendyol, partenerul oficial de modă al UNTOLD, și de la primele sale colecții capsulă create exclusiv pentru piața românească. Dezvoltate sub brandul Trendyol Collection, împreună cu Theo Rose, Gina și Smiley, colecțiile exclusive reflectă stilul personal al fiecărui ambasador, oferind în același timp piese versatile pentru fiecare moment al festivalului. Iar pentru că, înainte de fiecare eveniment, apare inevitabil întrebarea „Eu cu ce mă îmbrac?”, am pregătit câteva propuneri de outfituri inspirate din stilul fiecărei vedete.

Theo Rose: eleganță cu un twist modern

Dacă îți place combinația clasică black & white și un stil feminin cu accente sofisticate, colecția Theo Rose îți oferă inspirația perfectă. Îți recomandăm să combini un tricou ecru din material subțire, cu inserții din dantelă și funde din satin, cu pantaloni negri din satin, cu croială largă și detalii tip șal. Împreună creează un look elegant, dar relaxat, ce oferă confort chiar și după multe ore petrecute în festival.

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Rezultatul este un outfit care iese în evidență fără efort și poate fi completat cu bijuterii aurii, sandale minimaliste sau bocanci, dacă vrei un contrast modern.

Gina: Riviera reinterpretată

Inspirată de eleganța verilor mediteraneene și de feminitatea vintage, colecția Ginei reinterpretează într-o manieră modernă stilul Riviera. Tricotajele fine, croielile lejere și piesele versatile sunt gândite pentru a face tranziția naturală între ținutele de zi și aparițiile de seară. Pentru un outfit de festival, îți recomandăm să combini un tricou oversize, într-o nuanță ecru, cu slogan, cu o fustă midi în carouri, pentru a crea un mix între influențele grunge și estetica urbană.

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Este genul de look care funcționează la fel de bine în timpul concertelor de după-amiază, cât și seara, completat cu sneakers, bocanci sau cizme western și câteva accesorii statement.

Smiley: relaxat, cool și fără efort

Dacă pentru tine festivalul înseamnă libertate, confort și energie bună, colecția Smiley surprinde perfect acest spirit. Cămașa de vară din viscoză, cu imprimeu etnic și mânecă scurtă, va atrage imediat atenția și se completează natural cu bermudele negre baggy din denim, pentru un look relaxat și actual.

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Ținuta este ideală pentru zilele călduroase de festival și poate fi accesorizată cu sneakers, o pereche de ochelari de soare și o șapcă, pentru un vibe effortless.

Indiferent de vibe-ul pe care îl alegi, colecțiile capsulă Trendyol create împreună cu Theo Rose, Gina și Smiley îți oferă inspirația de care ai nevoie pentru festival. Descoperă piesele în cadrul activării Trendyol de la UNTOLD sau comandă piesele preferate din aplicația Trendyol și pregătește-ți look-ul de festival din timp.

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