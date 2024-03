Liceanul care și-a bătut diriginta a fost exmatriculat de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”

Elevul de 15 ani din Târgu Mureş care şi-a bătut diriginta la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” a fost exmatriculat din această instituţie de învăţământ. El are dreptul de a se înscrie anul şcolar următor la o altă unitate şcolară, potrivit edu.pedu.

După ce iniţial el a fost suspendat pentru o perioadă de 5 zile, marţi conducerea Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș a anunțat că, luând în considerare în urma prevederile legale şi rezultatul cercetărilor efectuate, s-a luat hotărârea exmatriculării elevului agresiv.

„Este regretabil faptul că Colegiul Național «Alexandru Papiu Ilarian», o școală care a avut mereu porțile deschise pentru cei care au dorit un mediu academic elevat, prietenos și incluziv, astăzi închide o ușă în fața atitudinilor lipsite de normalitate”, se arată în comunicat emis de conducerea şcolii.

Claudiu Maior, unul dintre membrii Consiliului de Administraţie al colegiului, şi-a justificat pe pagina personală de Facebook decizia de a vota pentru exmatricularea elevului de 15 ani.

„Ca membru în Consiliul de Administrație al Colegiului mai sus amintit, astăzi am votat pentru exmatricularea elevului care și-a bătut diriginta în urmă cu o săptămână, chiar în timpul orelor de curs.

Este condamnabil ceea ce s-a întâmplat la această unitate de învățământ, cu atât mai mult cu cât astăzi am văzut imaginile cruzimii acestui elev surprinse de camerele de supraveghere din școală. Educația de acasă și-a spus cuvântul și în această speță, iar verticalitatea de care a dat dovadă conducerea colegiului și diriginta în cauză sunt de apreciat!

Din păcate, tot mai multe cadre didactice au de suferit din pricina elevilor și a părinților lor care au atitudini absolut de neacceptat într-o societate care ar trebui să se respecte!

Ca părinte, nu voi accepta niciodată un asemenea comportament, chiar dacă ar fi vorba despre copiii mei!”, a transmis Claudiu Maior pe pagina sa de Facebook.

Vă reamintim că incidentul a avut loc pe data de 11 martie, când instituţia de învăţământ a solicitat intervenţia poliţiei în cazul unui elev de 15 ani care făcea scandal. După ce acesta a fost dus la secţie şi amendat, el s-a întors la şcoală şi, în prezenţa mamei sale, a început să-şi ameninţe şi să-şi lovească diriginta cu pumnii şi cu picioarele. De data aceasta, poliţiştii care au intervenit l-au reţinut pentru 24 de ore pe elevul agresiv.

Ca o primă măsură împotriva lui, Consiliul de Administraţie al Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” a decis interzicerea dreptului acestui elev de a intra în şcoală timp de cinci zile şi a solicitat măsuri sporite de pază a şcolii în această perioadă. De asemenea, s-a făcut un apela la părinţii elevilor să sesizeze orice posibilă încălcare a legii.

„S-a demarat procedura de cercetare disciplinară a elevului în cauză prin activarea comisiei responsabile de prevenirea şi eliminare a violenţei. O altă măsură pe care a luat-o colegiul, în data de 12 martie, este aceea că a înaintat către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş o adresă prin care solicită personal specializat de pază pentru asigurarea zonei şi pentru diminuarea riscurilor asociate situaţiei”, a spus atunci purtătorul de cuvânt Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Camelia Irimie.

Elevul nu era la prima abatere disciplinară

La rândul său, directoarea colegiului unde a a vut loc incidentul, Cristina Ligia Someşan, a declarat că asemenea situaţii sunt inadmisibile şi cer măsuri proporţionale cu gravitatea faptelor, mai ales că elevul implicat nu era la prima abatere disciplinară.

„Nu a fost prima abatere disciplinară a elevului respectiv, ci au fost nenumărate altele în ultimii doi ani. Toate situaţiile s-au lăsat cu sancţiuni, cu certuri, cu împăcări, cu promisiuni şi jurăminte. În multe momente am crezut că poate fi adus pe o cale mai bună, în altele am făcut dosare către Poliţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean sau Direcţia de Protecţie a Copilului. Uneori am sperat în reveniri, alteori am semnat sancţiuni incredibile. E evident că în final n-a ieşit bine.

Calea constructivă n-a funcţionat deloc, iar cea care ar fi avut rostul de a pune ordine în aceste situaţii n-a fost decât un şir repetat de blocaje într-o legislaţie care ne-a făcut vulnerabili, incapabili de a lua o măsură disciplinară fermă şi care luni mi-a adus din partea elevului în cauză următoarea replică: «nu-mi pasă, că şi-aşa n-ai ce să-mi faci nici tu, nici poliţia». Şi avea dreptate”, a arătat Cristina Ligia Someşan într-o scrisoare către părinţii celor peste 1.000 de elevi ai instituţiei pe care o conduce.