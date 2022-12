Rusia anunță că a testat cu succes un nou sistem de apărare antirachetă

Armata Federației Ruse a anunțat că a testat cu succes un nou sistem de apărare antirachetă, potrivit The Moscow Times.

Anunțul a fost făcut de Ministerul de Apărare al țării, care a susținut, potrivit The Moscow Times, că „sistemul de apărare antirachetă este în serviciul Forțelor Aerospațiale și este conceput pentru a proteja împotriva atacurilor aeriene și spațiale”.

„Noul sistem de apărare antirachetă, după o serie de teste, și-a confirmat caracteristicile inerente, iar echipajele de luptă au finalizat cu succes sarcina, lovind ținta condiționată cu precizia specificată”, a transmis generalul-maior Serghei Grabchuk, șeful Forțelor Aerospațiale antirachetă, potrivit sursei citate.

Demersul este cel mai recent dintr-o serie de teste efectuate de Federația Rusă în contextul în care încearcă să modernizeze sistemul de apărare antirachetă din jurul capitalei sale, Moscova.

În iulie 2020, a fost anunțat că armata rusă va desfășura sistemul de apărare antirachetă hipersonică S-500 pentru a proteja Moscova.

Șeful de atunci al Forțelor Aerospațiale Ruse, Serghei Surovikin, care a fost pus la conducerea forțelor Rusiei în Ucraina în octombrie, a susținut la acea vreme că sistemul S-500 va putea distruge sateliții și armele hipersonice din spațiul apropiat.

După luni de eșecuri pentru armata rusă în ofensiva sa asupra Ucrainei, ministrul Apărării Serghei Șoigu s-a exprimat miercuri în favoarea folosirii armelor de ultimă generație în lupta purtată pe teritoriul Ucrainei.

Vorbind la o reuniune a consiliului guvernamental, Shoigu a adăugat că finanțarea ordinelor de apărare de stat este de așteptat să crească cu 150% în 2023, pentru a asigura furnizarea armelor și echipamentelor către Forțelor Armate.

Planul Rusiei în Ucraina

Un think-tank britanic din domeniul apărării și securității a publicat detalii despre planul președintelui rus Vladimir Putin de dinainte de a ordona invazia în Ucraina, relatează Sky News.

Potrivit sursei citate, Rusia plănuia să cucerească Ucraina în zece zile de la debutul invaziei și să o alipească până în luna august a acestui an, a menționat Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

Conform think-tank-ului, care are legături cu armata britanică, doar puțini oficiali ruși ar fi știut de acest plan. Institutul britanic afirmă că liderii adjuncți ai armatei ruse au aflat de plan abia cu câteva zile înainte de debutul invaziei, iar unitățile militare tactice nu ar fi primit ordine decât cu câteva ore înainte.

Aderarea Ucrainei la NATO, doar în urma victoriei

Șeful NATO a afirmat că cea dintâi condiție pentru ca Ucraina să devină membru NATO este să iasă învingătoare din războiul purtat de Rusia pe teritoriul său și să rămână un stat suveran.

„Cel mai important lucru pe care trebuie să îl facem este să ne asigurăm că rămâne o națiune suverană”, a afirmat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, fiind întrebat dacă nu sunt speranțe false în privința aderării statului la Alianța Nord-Atlantică, în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe ai NATO, la București, unde a fost prezent și ministrul Ucrainei printr-o invitație separată a șefului NATO.

În același timp, Stoltenberg a explicat că pentru a face acest lucru NATO trebuie să mobilizeze cât de mult suport militar și economic poate.