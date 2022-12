Planul lui Putin înainte de război: Ucraina urma să fie anexată până în august

Un think-tank britanic din domeniul apărării și securității a publicat detalii despre planul președintelui rus Vladimir Putin de dinainte de a ordona invazia în Ucraina, relatează Sky News.

Rusia plănuia să cucerească Ucraina în zece zile de la debutul invaziei și să o alipească până în luna august a acestui an, a menționat Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

Conform think-tank-ului, care are legături cu armata britanică, doar puțini oficiali ruși ar fi știut de acest plan. Institutul britanic afirmă că liderii adjuncți ai armatei ruse au aflat de plan abia cu câteva zile înainte de debutul invaziei, iar unitățile militare tactice nu ar fi primit ordine decât cu câteva ore înainte.

Conform documentelor, Rusia avea de gând să preia controlul asupra centralelor electrice, aerodromurilor, rezervelor de apă, băncii centrale și a parlamentului ucrainean. În plus, serviciile speciale rusești aveau misiunea de a ucide persoanele din conducerea de stat.

RUSI susține că documentele păreau să presupună că oficialii guvernamentali ucraineni „fie vor fugi, fie vor fi capturați ca urmare a vitezei invaziei".

Totodată, comunitatea serviciilor de informații din Ucraina crede că Rusia plănuise să utilizeze unități aeropurtate din Belarus pentru a prelua controlul asupra centralelor nucleare Rivne și Hmelnițki.

Planul de invazie ar prezenta complotul cu privire la ocuparea centralelor nucleare ucrainene pentru a adăposti forțele ruse și pentru a obține controlul asupra sistemului energetic al țării.

Potrivit RUSI, Rusia avea de gând să înceapă invazia cu o „campanie masivă de rachete și lovituri aeriene” împotriva țintelor militare ucrainene.

Mai mult decât atât, serviciul rus de contrainformații a elaborat o listă cu unii oficiali ucraineni care erau repartizați în patru categorii: cei care ar trebui omorâți, cei care ar trebui arestați și intimidați, cei considerați neutri care ar trebui încurajați să colaboreze și cei pregătiți să colaboreze.