Video Rusia a lansat cu succes prima rachetă de la rampa cosmodromului Baikonur după ce instalaţia a fost avariată anul trecut

Rusia a lansat duminică o rachetă Soyuz de la o rampă reparată a cosmodromului Baikonur din Kazahstan, restabilind pentru prima dată capacitatea de a trimite misiuni către Staţia Spaţială Internaţională după ce instalaţia fusese avariată anul trecut, transmite Reuters.

La ora 12:00 GMT, o rachetă Soyuz-2.1a care transporta nava cargo Progress MS-33 a decolat şi a fost plasată pe orbită, a anunţat agenţia spaţială rusă. Nava este aşteptată să se cupleze cu Staţia Spaţială Internaţională pe 24 martie.

Rampa de lansare fusese scoasă din funcţiune după ce a fost grav avariată în noiembrie, când o navă Soyuz MS-28 cu doi cosmonauţi ruşi şi un astronaut al NASA la bord a decolat de pe aceeaşi platformă.

Nimeni nu a fost rănit, iar echipajul a ajuns în siguranţă la staţia spaţială, însă incidentul a lăsat Rusia luni de zile fără singurul mijloc de a trimite echipaje sau încărcături către ISS de pe acea rampă.

Deşi Rusia are şi alte cosmodromuri pe propriul teritoriu, iar Baikonur dispune de mai multe platforme de lansare, rampa avariată era singura capabilă să lanseze rachetele Soyuz care transportă capsule cu echipaj şi nave cargo Progress către Staţia Spaţială Internaţională.