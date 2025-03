România, acuzată de acțiuni ostile față de Rusia

Comisia pentru investigarea intervențiilor statelor străine în treburile interne ale Rusiei din cadrul Dumei (camera inferioară a parlamentului rus) a trimis Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Externe ale Rusiei materiale despre acțiunile ostile ale autorităților din România față de Federația Rusă, relatează agenția rusă de stat Tass. Informațiile au fost furnizate de către președintele comisiei, Vasilii Piskarev, șeful Comisiei pentru securitate și combaterea corupției din cadrul Dumei de Stat.

„Comisia a analizat materialele forumului recent organizat în Parlamentul României, intitulat „Marea Neagră: granița viitorului pentru o Europă sigură și stabilă”, la care au participat reprezentanți ai unei organizații teroriste interzise în Rusia. Materialele colectate au fost trimise către Procuratura Generală a Rusiei pentru o evaluare juridică și pentru a lua măsurile necesare în conformitate cu legislația noastră, precum și către Ministerul Afacerilor Externe pentru o reacție politico-diplomatică față de acțiunile ostile ale autorităților române, care au acordat teroristilor o platformă parlamentară pentru a provoca țara noastră”, a spus Piskarev, citat pe canalul de Telegram al comisiei.

Conform deputaților, în cadrul evenimentului din Parlamentul României „au fost făcute apeluri repetate către statele occidentale, inclusiv din partea agenților străini, pentru a obține înfrângerea militară a Rusiei și dezmembrarea acesteia în mai multe state independente”. Mai mult, Piskarev a adăugat că au fost făcute propuneri de „a scoate Rusia din Marea Neagră”, considerându-le semne ale unor infracțiuni, inclusiv apeluri publice pentru acțiuni care ar putea duce la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei și apeluri pentru declanșarea unui război agresiv.

Anterior, Vasilii Piskarev a anunțat că în curând va fi depus în Duma de Stat un proiect de lege privind teroriștii și trădătorii care încurajează diversiunile și intensificarea sancțiunilor antiruse, scrie mass-media rusă.

În cadrul evenimentului „The Black Sea Forum: Frontier of the future for a secure & stable Europe” desfășurat la Palatul Parlamentului pe 19 martie 2025, senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinte al Comisiei de apărare, a subliniat importanța strategică a Mării Negre în contextul actualelor provocări geopolitice și de securitate.​

"Marea Neagră nu este doar o frontieră geografică, ci un punct central al noii ordini mondiale. Cine domină această regiune are influență asupra întregului echilibru geopolitic european. Așa cum spunea Robert D. Kaplan, geografia nu este doar un element pasiv al istoriei, ci un actor decisiv care determină cursul evenimentelor. Iar Marea Neagră este un exemplu clar al acestui determinism geografic. În urmă cu câțiva ani, unii priveau Marea Neagră ca pe o zonă periferică a arhitecturii de securitate globală. Astăzi, nimeni nu mai are dubii: cine controlează această regiune are un avantaj strategic major asupra Europei și Orientului Mijlociu", a declarat Nicoleta Pauliuc.​

În opinia sa, agresiunea rusă împotriva Ucrainei a schimbat fundamental realitatea strategică, determinând NATO să desemneze Marea Neagră ca zonă de interes strategic pentru Alianță și Congresul SUA să adopte o strategie pentru Marea Neagră. „Aceste decizii nu sunt doar simbolice. Ele reflectă o realitate strategică incontestabilă: flancul estic al NATO este linia de apărare a întregii Europe; România și statele riverane Mării Negre sunt în prima linie a acestei apărări", a subliniat senatoarea.

Nicoleta Pauliuc a vorbit și despre faptul că amenințările la adresa securității în Marea Neagră nu sunt doar convenționale, ci și hibride. „Războiul de astăzi nu se mai poartă doar pe câmpul de luptă. Dezinformarea și propaganda afectează opinia publică și slăbesc coeziunea socială. Atacurile cibernetice țintesc infrastructura critică. Influența economică malignă încearcă să submineze stabilitatea statelor democratice din regiune", a mai afirmat aceasta.​

Președintele Comisiei de apărare din Senat a concluzionat că "viitorul securității europene se decide și în Marea Neagră", subliniind rolul activ al României în această ecuație geopolitică.

Participații la formul „The Black Sea Forum: Frontier of the future for a secure & stable Europe” desfășurat la Palatul Parlamentului pe 19 martie 2025

Janusz Bugajski (Jamestown Foundation)

Bugdan Gruia Ivan (ministrul român al economiei)

Daniel Mitov ( ministrul de interne al Bulgariei)

Alexandru Nazare (Paneuropa România)

Rainhard Kloucek (Paneuropa Austria)

Mircea Abrudean (senator)

Nicoleta Pauliuc (senator)

Elena Poptodorova (Atlantic club Bulgaria)

Mihai Diaconu (ministrul de finanțe al României)