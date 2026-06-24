Războiul informațional al Kremlinului. Cum vrea Moscova să „otrăvească” Google și ChatGPT prin rețele de site-uri false de tip Wikipedia

Agenția rusă Social Design Agency (SDA), strâns legată de Kremlin, a pus la cale o campanie de dezinformare de proporții, numită „Proiectul 2026”. Planul nu se mai rezumă doar la simpla propagare de știri false pe rețelele sociale, ci vizează crearea unui întreg ecosistem informațional alternativ, menit să manipuleze direct rezultatele motoarelor de căutare și răspunsurile oferite de platformele de inteligență artificială (AI).

Informațiile s-au scurs în spațiul public în urma unei breșe masive de securitate din cadrul organizației, documentele fiind analizate în detaliu de publicația Bloomberg.

O rețea globală sub „steag fals”

Strategia Moscovei implică dezvoltarea unei rețele ramificate de site-uri care copiază formatul platformei Wikipedia, alături de instituții media fantomă și pseudo-centre de cercetare. Scopul principal este distorsionarea modului în care publicul larg și chatboții AI percep temele politice majore. Pentru a nu trezi suspiciuni, aceste resurse sunt concepute să opereze sub „steag fals”, fiind traduse în mai multe limbi și adaptate pentru diverse țări.

Printre cele 73 de fișiere analizate – care conțin propuneri de proiecte și capturi de ecran realizate între mai 2023 și aprilie 2026 – se numără planuri concrete de acțiune:

Clona Wikipedia pentru Armenia

Un proiect ce viza crearea unei platforme similare cu Wikipedia, menită să promoveze narațiuni pro-ruse în Armenia, chiar înaintea alegerilor parlamentare.

Ofensiva din Germania

Planul destinat Germaniei prevedea crearea a nu mai puțin de 200.000 de site-uri și publicarea a până la 100 de articole lunar pentru a influența algoritmii de căutare Google.

Țintirea inteligenței artificiale

Documentele menționează explicit obiectivul de a „antrena” și manipula lunar șase platforme majore de inteligență artificială prin intermediul acestor date false.

Evoluția de la „fabrica de troli” la războiul algoritmic

Autenticitatea documentelor a fost confirmată de oficiali europeni și experți în securitate cibernetică. De asemenea, Bloomberg a verificat, prin datele istorice ale sistemului de nume de domeniu (DNS), existența a 42 de site-uri din rețea, aproape toate fiind găzduite pe aceeași adresă IP din Rusia.

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Fondată în 2002 de Ilia Gambașidze (sancționat de SUA în 2024), SDA activează oficial în sfera a ceea ce Kremlinul numește „război informațional”. Totuși, experții notează o schimbare majoră de paradigmă.

„Actualul «Proiectul 2026» demonstrează o evoluție semnificativă față de fosta fermă de troli Internet Research Agency, condusă de defunctul Evgheni Prigojin. Dacă rețeaua lui Prigojin lucra pe bază de cote de postări în social media, noua structură folosește algoritmi complecși de targetare.”

O figură-cheie în această schemă este Sofia Zaharova, oficial în cadrul direcției de informații și comunicații a Kremlinului (sancționată de UE în 2024), care apare în discuții sub pseudonimul „Christine Keeler”, fiind responsabilă de aprobarea proiectelor și finanțare.

Vulnerabilitatea modelelor de inteligență artificială

În timp ce versiunea oficială controlată de Moscova, Ruwiki, nu își ascunde originea și cenzurează deschis realitatea, noile site-uri-clonă (precum spyurk.cyou sau sevan.info) copiază conținutul Wikipedia în limba rusă, eliminând subtil pasajele incomode, cum ar fi referințele la destrămarea Uniunii Sovietice.

Katerina Sedova, expertă în cadrul Atlantic Council și fost oficial al Departamentului de Stat al SUA, avertizează că, în timp ce chatboții în limba engleză au mecanisme robuste de apărare, riscul major apare în cazul limbilor regionale sau mai puțin răspândite.

Echipele de siguranță ale marilor companii de tehnologie nu dispun de suficienți specialiști pe anumite limbi pentru a bloca infiltrarea surselor manipulate în datele de antrenament ale AI.

Fabrici de analize și monitorizarea Occidentului

Pe lângă site-urile de tip Wikipedia, SDA a creat centre de analiză fictive, precum „World Center for Strategic Studies”, care rescriu articole din reviste de prestigiu internațional. De exemplu, o analiză a Institutului Francez de Relații Internaționale a fost modificată pentru a adăuga concluzia falsă că Europa se prăbușește economic și politic, element absent în textul original.

Documentele arată, de asemenea, o monitorizare strictă a „eficienței”. Într-un raport din septembrie 2025 legat de o narațiune falsă (potrivit căreia președintele ucrainean ar fi cumpărat apartamente de lux în Dubai), SDA raporta cu mândrie 86 de milioane de vizualizări, obținute parțial prin rețele de „contractori”. O altă știre falsă despre premierul armean a adunat 10,6 milioane de vizualizări, depășind de două ori audiența articolelor care o demontau.

În paralel, sistemele de monitorizare ale SDA din Marea Britanie și Germania continuă să scaneze zilnic conturile liderilor de opinie occidentali, spionând trendurile și exploatând teme sensibile precum criza migrației sau disfuncționalitățile sistemice din Occident pentru a alimenta noi campanii de destabilizare.