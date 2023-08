Pușcăriașii ruși eliberați ca să lupte pentru Wagner sunt acuzați de noi crime înfiorătoare

Un prizonier despre care se crede că a fost eliberat pentru a lupta cu mercenarii Wagner în Ucraina a fost acuzat că a comis o dublă crimă în Rusia, după ce s-a întors de la război.

Demyan Kevorkyan, care a fost condamnat la 18 ani de închisoare în 2016, a fost arestat pentru că a ucis un tânăr și o femeie care se întoceau acasă de la serviciu. El neagă acuzația.

BBC a aflat că nu este singurul condamnat eliberat din închisoare pentru a lupta în Ucraina și apoi acuzat că a recidivat.

El a fost unul dintre cei 150 de prizonieri recrutați de Wagner pe 31 august 2022, când șeful grupului de mercenari, Yevgeny Prigozhin, a vizitat închisoarea, potrivit unui fost deținut citat pe un canal de socializare.

BBC a spus că Kevorkyan a fost văzut mai târziu în satul natal Pridorozhnaya din Krasnodar, sud-vestul Rusiei, spunând oamenilor că tocmai se întorsese de pe câmpul de luptă din Ucraina.

Una dintre persoanele pe care este suspectat că le-a ucis este Tatyana Mostyko, în vârstă de 19 ani, o animatoare pentru copii. Mama ei Nadezhda a prezentat un videoclip cu Tatyana într-o salopetă roz și albastră, dansând și organizând jocuri la o petrecere.

„Îi plăcea munca aceea”, spune Nadejda. „Când se întorcea de la slujbă, râdea de ceea ce făceau ei, de cum îi amuza”. Tatyana Mostyko a fost ucisă la vârsta de 19 ani.

Ultima activitate pe care a făcut-o Tatyana a fost pe 28 aprilie. Șeful ei, Kirill Chubko, o conducea acasă, când mașina lor s-a defectat și s-au oprit pe marginea unui drum din apropierea orașului Berezanskaya, în sud-vestul Rusiei.

Soția lui Kirill, Darya, a declarat presei locale că bărbatul a sunat-o pentru a-i spune că va întârzia, dar să nu-și facă griji, deoarece un grup de tineri s-a oprit să-i ajute. A fost ultima dată când i-a auzit vocea. Până dimineața, cei doi încă nu ajunseseră acasă. Simțind că ceva nu era în regulă, Darya îngrijorată a sunat la poliție.

„Nu putea să însemne decât un singur lucru - că totul s-a terminat”

Sute de oameni au ajutat la căutarea în zonele rurale îndepărtate, iar mama Tatyanei a început o călătorie de șase ore în zonă, luând un avion și trenul din micul ei sat din Siberia, în estul Rusiei.

„Cel mai rău lucru a fost când am aterizat și mi-am pornit din nou telefonul. Au fost mesaje nesfârșite", spune Nadejda. „Nu vă puteți imagina cum am intrat în panică. Am aruncat telefonul, pentru că nu putea să însemne decât un singur lucru - că totul s-a terminat. Nu pot să descriu sentimentul", a spus femeia sfâșiată de durere, potrivit bbc.com.

Trei suspecți au fost arestați, inclusiv Kevorkyan, în vârstă de 31 de ani. Ceilalți doi, Anatoly Dvoynikov și Aram Tatosyan, i-au condus pe detectivi la niște morminte improvizate din pădure, nu departe de mașina arsă a lui Kirill. Kirill și Tatyana au fost înjunghiați, iar poliția a spus că tânăra prezenta pe corp „semne ale unei morți violente”.

Dvoynikov și Tatosyan au mărturisit că i-au jefuit și ucis pe cei doi și au spus că Kevorkyan era responsabil pentru comiterea crimelor, deși Kevorkyan neagă orice implicare. Nadejdei nu i-a venit să creadă că Kevorkyan era un bărbat liber, în condițiile în care fusese condamnat anterior la 18 ani de închisoare pentru o crimă aproape similară. „Nu ar fi trebuit să iasă înainte de 2028”, spune ea.

Kevorkyan a fost condamnat pentru conducerea unei bande care a deturnat o mașină nu departe de locul unde au fost uciși Tatyana și Kirill. Au jefuit oamenii din mașină și l-au împușcat pe unul dintre ei.

„Pe ce bază legitimă a fost eliberat?” , întreabă Nadejda. Conform legislației ruse, deținuții ar trebui să ispășească cel puțin două treimi din pedeapsă. „Ar fi trebuit să servească cel puțin 12 ani. A servit doar șase”, spune ea, în timp ce se străduiește să se împace cu gândul că uciderea brutală a lui Tatyana ar fi putut fi evitată.

Cine a fost eliberat?

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare îl arată pe Yevgeny Prigojin vizitând o închisoare rusă. Prigojin le spune prizonierilor că preferă condamnații care au ucis de mai multe ori și infractorii care au bătut un oficial de stat sau un polițist.

„Avem nevoie de talentele tale criminale”, spune el, avertizându-i că 10 % până la 15 % se vor întoarce din Ucraina „în sicrie de zinc”. Dar el le-a promis celor care vor supraviețui șase luni în prima linie că vor pleca acasă cu un bonus de 100.000 de ruble (1.000 de dolari sau 800 de lire sterline) și, mai ales, cu grațierea pentru fărădelegile comise.

În iunie 2023, președintele Vladimir Putin a confirmat public pentru prima dată că a semnat grațierea prezidențială pentru prizonierii care s-au întors din războiul din Ucraina.

Câți au recidivat?

Prigojin spune că în decursul unui an, Wagner a recrutat 49.000 de prizonieri pentru a lupta și doar 32.000 s-au întors. Este o proporție mult mai mică decât promisese inițial. Anchetatorii independenți cred că numărul real de supraviețuitori este și mai mic, de aproximativ 20.000.

Într-un videoclip din ianuarie în care îi întâmpina acasă pe foștii condamnați, Prigojin le spune: „Ați fost infractori, așa cum se spune – acum sunteți eroi de război!”

Mulți dintre acești „eroi” au fost acuzați de crime. BBC a confirmat că suspecții în aproximativ 20 de infracțiuni grave, inclusiv viol și crimă, sunt luptători Wagner recrutați din închisori ruse și eliberați mai devreme de termen pentru a servi în Ucraina.

Prigojin a susținut că rata de recidivă în rândul foștilor recruți Wagner este cu 10% până la 20% mai mică decât media pentru criminalii eliberați. Însă directorul organizației pentru drepturile prizonierilor Rusia în spatele gratiilor, Olga Romanova, spune că numărul real poate fi mult mai mare, deoarece multe crime nu sunt înregistrate.

Înjunghiată de 100 de ori și sugrumată cu un cablu electric

Ea crede că acest lucru s-ar putea datora faptului că o nouă lege incriminează pe oricine discreditează oamenii care au luptat în așa-numita „operațiune militară specială”. Familiile altor victime sunt, de asemenea, îngrijorate de faptul că foștii condamnați vor veni acasă, nu doar nepedepsiți, ci și mai abrutizați de experiențele lor în prima linie.

Fiica în vârstă de 23 de ani a lui Oksana Pekhteleva, Vera, a fost înjunghiată de mai bine de 100 de ori, apoi sugrumată cu un cablu electric într-un atac atât de violent încât a ținut capul de afiș al ziarelor în toată Rusia.

În iulie 2022, fostul iubit al Verei, Vladislav Kanius, a fost condamnat la 17 ani de închisoare într-o colonie penală pentru uciderea ei. După mai puțin de un an, lui Oksana nu i-a trecut prin minte că individul ar putea fi în altă parte. Dar s-a înșelat.

Fotografiile cu el au început să apară pe rețelele de socializare în mai. El ținea o armă și purta uniformă militară. Pentru început, Oksana a presupus că sunt false.

Dar o lună mai târziu, ea a primit confirmarea oficială că Kanius a fost transferat într-o închisoare din Rostov, în sudul Rusiei, un loc despre care se crede că este un punct de trecere pentru prizonierii ruși care s-au oferit voluntar să lupte în Ucraina.

Când Oksana a cerut instanței să-i spună unde se află Kanius, ei i-au spus că nu l-au putut găsi și că locația lui era un secret de stat. Având în vedere ultima sa locație cunoscută și fotografiile în uniformă militară, ea crede că este probabil să lupte în Ucraina și, dacă va supraviețui, va primi grațiere oficială și va putea reveni la viața civilă ca om liber.

Pentru o mamă care a petrecut luni de zile luptă pentru dreptate pentru fiica ei, este o lovitură amară. „Aceasta este o blasfemie”, spune ea. „Este ca și cum toți am fost agresați. Acesta este un semnal pentru toți nenorociții de acolo: „Fă ce vrei, nu vei fi pedepsit”.

Mulți avocați au declarat că nu au ce să facă în astfel de cazuri. Și asta pentru că o persoană nu poate fi judecată de două ori pentru aceeași infracțiune și singurul mod în care poate fi trimisă înapoi în închisoare este dacă greșește din nou.

Acest lucru le-a îngrozit pe rudele victimelor crimei, cum ar fi mama Tatianei, Nadezhda. Cel mai mult simte că poate face este să susțină o petiție care a câștigat deja zeci de mii de semnături pentru a cere lui Kevorkyan - principalul suspect al uciderii fiicei sale - să primească o condamnare pe viață, dacă va fi condamnat.

„Nu vorbesc niciodată despre asta acasă... Tatyana mi-a fost luată și pământul mi-a dispărut de sub picioare”, spune ea, luptându-se să își stăpânească lacrimile.

„Știu bine cine este responsabil pentru moartea fiicei mele și știu că nu a fost prima lui infracțiune... Îmi este greu... Dar nu sunt idioată. Conștientizez că nu îl vor condamna pe viaţă", încheie femeia cu durere în suflet.