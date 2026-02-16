Presa controlată de Kremlin a șters informații despre controlul rus asupra unui oraș ucrainean, la cererea Ministerului Apărării

Mai multe instituții media aflate sub controlul Kremlinului au șters știri și relatări privind presupusul control al forțelor ruse asupra orașului ucrainean Myrnohrad, după ce Ministerul Apărării al Federației Ruse a cerut anularea acestor publicații.

Cele mai mari agenții de stat din Rusia – RIA Novosti, RBC și TASS – au retras materiale în care se afirma că Armata Rusă ar avea „control deplin” asupra părții de sud a orașului Myrnohrad, cunoscut în Rusia sub vechea denumire sovietică Dimitrov. Eliminarea articolelor a avut loc la solicitarea directă a Ministerului Apărării, fapt menționat explicit chiar de redacții în explicațiile oficiale, relatează ASTRA.

În cazul RIA Novosti, anunțul a fost publicat într-o formulare scurtă: materialul intitulat despre raportul șefului Statului Major, Valeri Gherasimov, „este anulat la cererea Ministerului Apărării”. Materialele au fost rapid șterse din fluxurile de știri, iar paginile au fost înlocuite cu mesaje care indicau eliminarea conținutului.

Situația a stârnit reacții puternice, în condițiile în care anterior Ministerul rus al Apărării anunțase deja „eliberarea” orașului. La 31 decembrie 2025, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a felicitat public unitățile militare pentru capturarea completă a Myrnohradului, mesaj preluat de presa pro-Kremlin.

Motivul invocat: imagini vechi

Potrivit canalelor rusești, motivul oficial al retragerii materialelor ar fi fost utilizarea unor imagini video vechi. În articole au fost difuzate, sub pretextul unor informații „actuale”, secvențe de la o vizită a lui Gherasimov la gruparea „Centru”, imagini din decembrie 2025.

Totuși, intervenția urgentă a Ministerului Apărării și anularea în masă a știrilor subliniază din nou o problemă recurentă a sistemului mediatic rus: declarațiile privind „controlul deplin” asupra unor localități se dovedesc adesea efemere chiar și în cadrul presei de stat, remarcă utilizatorii de pe rețelele sociale.