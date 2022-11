NYT: comandanții militari ruși au avut discuții despre folosirea unei arme nucleare tactice în Ucraina

Comandanți militari ruși de rang înalt au purtat recent discuții cu privire la momentul și modalitatea în care ar putea Kremlinul să folosească o armă nucleară tactică în Ucraina, a relatat miercuri dimineață The New York Times, citând mai mulți oficiali americani de rang înalt.

Președintele rus Vladimir Putin, singurul om din Rusia ce poate ordona un atac nuclear, nu a luat parte la discuții, relatează The Week.

Informațiile de la serviciile secrete, care au circulat în cadrul guvernului american la jumătatea lunii octombrie, nu au fost de natură să modifice evaluarea potrivit căreia Rusia nu se pregătește pentru a folosi efectiv o armă nucleară tactică sau o "bombă murdară" în Ucraina, relatează NYT. Cu toate acestea, faptul în sine că acești înalți oficiali ruși au avut conversații despre această opțiune „a alarmat administrația Biden, deoarece a arătat cât de mare era frustrarea generalilor ruși în legătură cu eșecurile lor pe teren". În plus, este o indicație a fapului că "amenințările voalate ale lui Putin de a folosi arme nucleare e posibil să nu fie simple vorbe".

„Am spus clar de la bun început: comentariile Rusiei privind potențiala utilizare a armelor nucleare sunt profund îngrijorătoare și le luăm în serios", a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, pentru NYT. "Continuăm să monitorizăm situația cât putem de bine și nu vedem niciun indiciu că Rusia face pregătiri pentru o astfel de utilizare".

Putin a revenit recent asupra sugestiei sale că Rusia ar putea folosi o armă nucleară în Ucraina, spunând că "nu ar avea niciun rost, nici politic, nici militar".

Noile informații de la servicii survin în contextul în care Moscova promova acuzația nefondată că Ucraina plănuiește să folosească o așa-numită bombă murdară - un exploziv convențional amestecat cu material radioactiv. Retorica nucleară a Rusiei a fost urmată de o avalanșă de contacte între SUA și și omologii lor ruși, inclusiv două convorbiri telefonice între secretarul apărării Lloyd J. Austin III și ministrul rus al apărării, Serghei K. Șoigu.

În timp ce riscul unei noi escaladări rămâne la un nivel îngrijorător, oficialii administrației Biden și aliații SUA spun, de asemenea, că apelurile telefonice dintre omologii occidentali și cei ruși de la sfârșitul lunii trecute au contribuit la atenuarea unor tensiuni nucleare. Un discurs al lui Putin, joia trecută, în care a negat că Moscova se pregătește să folosească o armă nucleară în Ucraina, a scăzut și mai mult temperatura, potrivit unora dintre oficiali, scrie NYT.

„Nu vedem nicio nevoie de așa ceva. Nu ar avea niciun rost, nici politic, nici militar", a dat asigurări Putin.

Pentagonul a declarat că are la dispoziție multiple modalități de a răspunde dacă Rusia ar depăși această linie, iar presupunerea generală este că acest răspunsul ar implica atacuri convenționale, nenucleare, asupra țintelor rusești din Ucraina. „Analiștii militari consideră că, într-o confruntare față în față a forțelor convenționale, NATO are de departe avantajul", relatează The Washington Post.

„În orice caz, acesta este motivul pentru care a tot făcut aceste amenințări nucleare; a încercat să descurajeze NATO să se implice pe cale convențională", a declarat Heather Williams de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale pentru Washington Post. Analista a explicat spus că cel mai important factor de descurajare, totuși, este "riscul uriaș" ca "orice fel de utilizare nucleară" să-l coste pe Putin sprijinul Chinei și al Indiei, ultimii aliați puternici ai Rusiei.