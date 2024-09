Pe rețelele de socializare a apărut un clip video în care un soldat rus transmite un mesaj alarmant de pe front înainte de următorul asalt asupra pozițiilor Forțelor Armate ale Ucrainei.

Militarul vorbește în videoclip despre situația dificilă din prima linie, dar și despre abuzurile comandanților lor.

„Trei grupuri, da, au mers deja acolo, la naiba! Și suntem a patra grupă, iar cele trei grupe încă nu sunt în legătură. Deci suntem cu toții nenorociți acolo. Probabil că nu ne vom întoarce”, spune soldatul rus, potrivit dialog.ua.

Potrivit acestuia, comandantul său, aflându-se sub influență alcoolică, trimite în mod regulat militarii la atacuri care se termină cu moartea acestora. În ciuda acestui fapt, militarii continuă să execute ordinele.

Soldatul rus consideră că noul asalt la care va participa va duce la moartea sa.

Recent, un alt tânăr soldat rus a înregistrat un mesaj video de pe front în care i-a sfătuit pe alți conaționali să nu plece la război, deoarece sunt puține șanse să se întoarcă în viață. Acesta a vorbit despre experiența sa din războiul din Ucraina și îi avertizează pe alții să nu meargă pe front.

„Semnezi un contract pentru un an, dar în realitate - până la sfârșitul războiului. Ajungi într-un batalion penal. Am fost învățat să pilotez drone, după care am fost dus la Volchansk, pe linia frontului, iar cunoștințele mele despre drone nu mi-au fost de mare folos, pentru că oricum nu aveam drone.”, a povestit soldatul.