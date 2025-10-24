Moscova redescoperă ceaiul: tot mai mulţi ruşi renunţă la cafea, văzută ca influenţă occidentală

În contextul tensiunilor crescânde cu Occidentul, tot mai mulţi locuitori ai Moscovei renunţă la cafea şi revin la tradiţia rusească a ceaiului, văzută ca un simbol cultural autentic şi familiar.

În Capitala Rusiei, ceaiul revine în prim-plan după decenii în care cafeaua a dominat consumul cotidian. Pentru unii moscoviţi, cafeaua a ajuns să fie percepută drept un obicei „occidental”, în timp ce ceaiul este asociat cu rădăcini locale şi cu sentimentul de acasă.

Reînvierea ceainăriilor tradiţionale

Andrei Kolbasinov, fondatorul lanţului de ceainării retro-chic Nitka (care înseamnă „fir” în rusă), spune că intenţia sa este să readucă în Rusia cultura ceainăriilor, dispărută în perioada sovietică.

„Încercăm să reînviem ceainăriile ruseşti moderne. Înainte de Revoluţia (din 1917), existau multe ceainării în Rusia, în special la Moscova. Din păcate, toate au dispărut în timpul perioadei sovietice”, afirmă Kolbasinov, potrivit Reuters. „Acum cinci ani, existau doar cafenele peste tot. Încercăm să ne imaginăm cum ar fi arătat ceainăriile, dacă ar fi continuat să existe”, adaugă el. În prezent, Nitka are trei ceainării în Moscova şi încă două în alte oraşe.

Deşi ruşii sunt printre cei mai mari consumatori de ceai din lume, acesta era consumat în mare parte acasă, de obicei cu gem, lămâie sau dulciuri. În oraşele mari, locuitorii ocupaţi preferau, la fel ca în restul Europei, să ia o cafea la pachet în locul unei ceşti de ceai.

Un gest cultural într-o perioadă de separare de Occident

Pe fondul conflictului din Ucraina şi al izolării politice faţă de Occident, chiar şi alegerea băuturii poate deveni un simbol identitar.

Un client al ceainăriei Nitka, Kirill (care nu a dorit să îşi dezvăluie numele complet), spune: „Ceaiul este... ei bine, este mai degrabă rusesc, cred. Are această căldură şi confort de acasă”.

Kolbasinov vede această preferinţă în creştere drept o „întoarcere spre interior”, o redescoperire a tradiţiilor culturale ruseşti.

Provocări în lanţurile de aprovizionare

Chiar dacă o parte din ceaiul servit în ceainării este cultivat local, sancţiunile occidentale au complicat importurile. O parte dintre ceaiurile Nitka provin din Nepal, însă livrările sunt afectate de rutele comerciale întrerupte.

O cantitate mai mare de ceai vine acum din China şi Georgia, ţări care nu au impus sancţiuni Rusiei şi care şi-au consolidat legăturile comerciale cu Moscova după 2022. Înainte de destrămarea URSS, Georgia era unul dintre cei mai mari producători de ceai din spaţiul sovietic.