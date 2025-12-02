Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei

Roxana Moise, fostă handbalistă și cunoscută de publicul larg după ce a concurat în reality show-ul Exatlon, a murit la doar 39 de ani. A lăsat în urmă trei copilași, un soț și o familie îndurerată. Fosta sportivă locuia în Râmnicu Vâlcea.

Presa locală a scris despre tragedia care a lovit-o pe handbalista care reintrase în atenția publicului după ce a fost în echipa Războinicilor, în primul sezon Exatlon România, și s-a bătut de la egal la egal cu Giani Kiriță sau Vladimir Drăghia, din echipa Faimoșilor.

Familia nu a anunțat oficial cauza decesului, însă un apropiat al acesteia susține, în mediul online, că Roxana s-ar fi confruntat cu un diagnostic de cancer. Afirmația acestuia este veridică, mai ales că în ultimele luni, pe rețelele sociale, Roxana Moise a apărut în poze cu un batic pe cap și cu părul foarte scurt.

După ce a renunțat la handbalul de performanță, din cauza unei accidentări la picior, tânăra se reprofilase, devenind instructoare de kangoo jumps, dar și profesoară de sport la un liceu din Râmnicu Vâlcea.

Prietenii, loviți de vestea cutremurătoare

Vestea teribilă a fost comentată pe rețelele de socializare de prieteni și cunoscuți. „Drum lin, Roxi! Respect pentru tot ceea ce lași în urma ta!”; ”Off, draga mea prietenă... ai plecat la ceruri după o luptă grea și ai lăsat în urmă un gol pe care nimeni nu îl poate umple. Ai plecat prea devreme, dar iubirea, bunătatea și lumina ta vor rămâne mereu cu noi”.

„Am urcat împreună pe Moldoveanu, acoperișul României, fără să știu atunci că acea zi avea să-mi rămână pentru totdeauna în inimă. Acolo, deasupra lumii, ai zâmbit cu toată lumina pe care o purtai în tine. Ai fost un om rar, bun, blând și puternic. O bunătate pe care rar am întâlnit-o…Ai lăsat urme adânci în comunitatea noastră și în viețile celor pe care i-ai atins”.

„Off, draga mea prietenă… ai plecat la Ceruri după o luptă grea și ai lăsat în urmă un gol pe care nimeni nu îl poate umple. Ai plecat prea devreme, dar iubirea, bunătatea și lumina ta vor rămâne mereu cu noi” sau „Dumnezeu să o odihnească pe Roxana Moise. Plecarea ei neașteptată lasă multă durere în urmă. Gânduri de alinare familiei”.