Limitele mobilizării rusești. De ce pretențiile ultranaționaliștilor sunt doar fantezii

Tendința de a critica sprijinul țărilor occidentale pentru Ucraina, cum că ar fi insuficient sau că sosește cu prea mare întârziere, are un corespondent în cererile tot mai vocale ale ultranaționliștilor ruși care cer mobilizare în masă, mobilizarea economiei, și în general război total, scrie Mark Galeotti, expert în Rusia, într-o analiză publicată pe intellinews.com.

Galleoti explică de ce aceste pretenții sunt imposibil de susținut.

Șoimi precum secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patrușev, promovează o linie dură care prezintă „marea operațiune militară patriotică” drept o luptă existențială pentru autonomia Patriei, împotriva unui Occident hegemonic care dorește, în cel mai bun caz, să o facă vasală, iar în cel mai rău caz, să o dezmembreze.

Uzinele militaro-industriale sunt la turație maximă, orașele sunt împânzite de reclame care încurajează oamenii să se înroleze în armată; administrația prezidențială a mers chiar până la elaborarea unor amendamente la procesul de notificare a ONU și a Consiliului Europei cu privire la declararea legii marțiale sau a stării de urgență.

Legea marțială a fost deja impusă în cele patru regiuni ucrainene recent anexate - Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, în timp ce regiunile de frontieră Belgorod și Kursk sunt sub stare de urgență de facto. La fel ca în timpul regimului țarist târziu, deși Rusia nu se află sub legea marțială la nivel național, în practică, cea mai mare parte a țării ar putea fi intra sub un regim special sau altul.

Totuși există o probabilitate infimă ca acesta să fie preludiul pentru genul de fantezii apocaliptice întreținute de șoimi, iar asta din același motiv pentru care Rusia nu își permite să se angajeze într-un război total, notează analistul.

Scenarii nerealiste

Mobilizarea totală a rezerviștilor ar extinde, în teorie, armata cu milioane de oameni. Presupunând că Rusia cheamă un milion de oameni – cum îi cazează, instruiește și înarmează pe toți? Are destule Kalașnikov-uri învechite cu care să-i doteze, la fel și lansatoare antitanc RPG-7 și mitraliere pe care le-a scos din depozite.

Totuși, o armată astfel echipată, deși probabil că ar avea un oarecare impact pe câmpul de luptă, nu ar fi totuși pesemne mai valoroasă decât o simplă muniție umană. Pierderile ar fi monstruoase, iar câștigurile discutabile. Asta ținând cont în special de lipsa instructorilor pentru cursuri de perfecționare, dar și liniilor de aprovizionare necesare pentru a le oferi haine călduroase, hrană și arme.

Pe măsură ce soldați slab nepregătiți sunt secerați, reacția politică se anunță de proporții. Rusia nu se află în situația din cel de-al Doilea Război Mondial, când URSS se confrunta cu o amenințare existențială vădită, și avea în spate o mașinărie criminală masivă, experimentată și nemiloasă.

În general, publicul rus nu este impresionat de eforturile lui Putin de a promova gloria și necesitatea absolută a războiului. Sondajele care par să indice o susținere majoritară a războiului sunt înșelătoare. În primul rând, oamenii se tem să nu dea acel răspuns greșit care le-ar putea fi fatal: în aceste zile, peste 90% dintre cei intervievați refuză să răspundă la întrebările legate de război, ceea ce denaturează inevitabil rezultatele.

O imagine mai apropiată de realitate este că 15% susțin cu adevărat războiul, alți 15% sunt împotrivă, în timp ce 50% nu știu ce să creadă sau se străduiesc să nu aibă nicio o opinie.

În plus, mobilizarea în masă ar rupe serios din forța de muncă a Rusiei. În prezent, fabricile de armament raportează probleme în a găsi muncitori calificați. Apoi, oferind salarii mai mari, acestea sustrag mână de lucru de la alte întreprinderi. În combinație cu presiunea asupra fondurilor de investiții, a componentelor cheie și a accesului la mentenanță, mobilizarea în masă ar fi o lovitură teribilă pentru o economie care are deja probleme în a satisface nivelul actual al cererii din partea statului.

Putin poate dispune arestarea mai multor critici, închiderea mai multor ONG-uri, fraudarea a și mai multor alegeri. Aproape sigur va fi obligat să ceară o altă mobilizare parțială după ce alegerile guvernamentale din septembrie vor fi trecut, pentru a găsi peste 200.000 de soldați care să compenseze uzura din diverse cauze. Mai multe fabrici vor începe să producă pentru industria de apărare.

Nu se poate nega faptul că rezistența statului rus este remarcabilă. Totuși, imaginarea unor eforturi de război la niveluri comparabile celor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial vor rămâne la stadiul de fantezie, apreciază Mark Galeotti, expert în Rusia, într-o analiză publicată pe intellinews.com.