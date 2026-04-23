Kremlinul comentează participare a lui Putin la summitul G20 din SUA: „Nicio decizie nu a fost luată încă”

Kremlinul anunță că nu a stabilit încă dacă președintele Vladimir Putin va participa la summitul G20 programat în decembrie în SUA, eveniment ce urmează să aibă loc în complexul de golf al familiei Trump din Miami, Florida. Precizarea vine după ce Ministerul rus de Externe a transmis că Moscova sa a fost invitată „la cel mai înalt nivel”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat joi că o decizie privind participarea lui Putin nu a fost încă luată, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Nicio decizie de acest fel nu a fost luată încă, însă Rusia a participat la fiecare summit la un nivel adecvat”, a spus Peskov.

Aleksandr Pankin, adjunct al ministrului de Externe Serghei Lavrov, declarase miercuri că Rusia a primit invitația oficială pentru reuniunea G20, forumul care reunește principalele economii dezvoltate și emergente ale lumii. În 2026, președinția rotativă a grupului este deținută de Statele Unite.

Formatul prezenței ruse va fi stabilit pe măsură ce se apropie data reuniunii, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Putin nu a participat la precedentul summit G20 din noiembrie 2025, organizat la Johannesburg. Atunci, președintele rus a fost reprezentat de consilierul său economic Maksim Oreșkin.

În septembrie anul trecut, președintele american Donald Trump declara că și-ar dori să îi aibă invitați la summit atât pe Vladimir Putin, cât și pe liderul chinez Xi Jinping.

Liderul de la Kremlin este vizat de un mandat internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională, pe fondul acuzațiilor privind deportarea unor copii ucraineni.