Gazprom își face propria armată. Gigantul rus recrutează rezerviști pentru a-și apăra infrastructura de atacurile cu drone ucrainene

Pe fondul intensificării atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune care destabilizează sectorul energetic al Rusiei, gigantul de stat Gazprom a bătut palma зu Ministerul Apărării de la Moscova. Scopul: crearea unor grupuri mobile de asalt și apărare formate din voluntari, gata să protejeze conductele și rafinăriile în regim de rezervă militară.

O investigație publicată de publicația independentă Ekho, care citează documente interne ale companiei, dezvăluie o nouă strategie disperată a Moscovei de a securiza obiectivele strategice fără a disloca trupe active de pe frontul din Ucraina. Gazprom, „perla coroanei” energetice ruse, își va asuma direct finanțarea acestor unități speciale de voluntari.

Salarii de lux pentru vânători de drone

Conform acordului, angajații sau voluntarii care doresc să se alăture acestor grupuri mobile de tragere vor trece printr-o selecție riguroasă, urmată de două luni de instruire militară intensivă. Ulterior, aceștia vor semna contracte pe trei bani cu rezerva de mobilizare a Rusiei.

Documentele arată că mecanismul este extrem de atractiv din punct de vedere financiar pentru cetățenii ruși.

Pe perioada instrucției sau a misiunilor, voluntarii își păstrează salariul mediu de la locul de muncă civil și primesc o plată lunară suplimentară de la Gazprom în valoare de 200.000 de ruble (aproximativ 2.560 de dolari), la care se adaugă soldele oferite de Ministerul Apărării.

Compania asigură trei mese pe zi, echipament militar, asigurare de viață, asistență medicală gratuită și transport gratuit către centrele de antrenament.

Contractele inițiale pot fi prelungite în funcție de vârstă, limita superioară fiind de 52 de ani pentru soldați, 57 de ani pentru ofițerii juniori și 62 de ani pentru ofițerii superiori.

Militarii din aceste unități nu vor fi considerați personal activ de război, ci rezerviști repartizați exclusiv pentru paza infrastructurii critice în regiunea în care a fost semnat contractul.

Bonus pentru fiecare dronă doborâtă

Modelul nu este nou în Rusia. Inițiative similare au fost deja implementate în regiunea Leningrad, unde autoritățile locale oferă o primă unică la semnare de 250.000 de ruble și o bonificație de 100.000 de ruble (aproximativ 1.280 de dolari) pentru fiecare dronă ucraineană doborâtă de voluntari.

Infrastructura Gazprom, sub asediu constant în 2026

Decizia de a crea aceste miliții private vine în contextul în care campania de lovituri a Kievului a expus vulnerabilitatea extremă a apărării antiaeriene clasice a Rusiei în fața aparatelor de zbor fără pilot.

De la începutul anului 2026, Gazprom a raportat oficial numeroase atacuri ucrainene asupra unor facilități cheie. Printre acestea se numără stațiile de comprimare care asigură funcționarea și exportul de gaze prin conductele strategice TurkStream și Blue Stream.

Bilanțul recent al pierderilor este grăitor. În luna mai, dronele ucrainene au lovit Uzina de Procesare a Gazelor din Astrahan, una dintre cele mai mari facilități de acest gen din Federația Rusă.

La sfârșitul lunii iunie, atacurile au vizat direct rafinăriile de procesare a gazelor și heliului din regiunea Orenburg.

Prin această mișcare, Kremlinul recunoaște implicit că armata regulată este suprasolicitată pe frontul din Ucraina și transferă responsabilitatea logisitică și financiară a apărării pe umerii marilor corporații de stat. Rămâne de văzut dacă aceste grupuri mobile, dotate cu armament ușor și sisteme antiaeriene de proximitate, vor fi capabile să oprească atacurile tot mai sofisticate ale Kievului.