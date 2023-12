Elfi contra troli. Poate fi învinsă propaganda lui Putin prin contrapropagandă?

Poate fi învinsă propaganda lui Putin prin contrapropagandă? Și "trolii" cu ajutorul "elfilor"? Ne îndoim. La urma urmei, propaganda nu mai seamănă nici cu exemplele clasice din secolul XX, nici cu camerele de ecou din anii 2010, scrie într-un amplu material publicația rusă meduza.io.

Statul rus nu încetează să caute noi metode de influențare a opiniei publice și a agendei. Cenzura, propaganda masivă în mass-media tradițională, crearea de „fabrici de troli” care prelucrează utilizatorii rețelelor de socializare și ideologizarea educației au fost folosite de mult timp. Concomitent cu acești algoritmi familiari, se construiește un ecosistem digital centralizat care va permite statului să monitorizeze constant comportamentul cetățenilor. Editorul rubricii „Idei” Maxim Trudoliubov pune întrebarea dacă este posibil să reziste acestei presiuni și dacă există o șansă de a învinge armata „trolilor răi” cu o armată a celor „bune” și propagandă cu contra- propagandă.

Proiectul Legiunea Elfilor, creat de Fundația Rusia Liberă (FRF) pentru a disemina în masă mesaje anti-Kremlin și anti-război, a stârnit multe controverse . Astfel de metode de influență organizată asupra utilizatorilor rețelelor sociale rusești de către opoziție nu s-au auzit niciodată până acum.

Susținătorii lui Aleksei Navalnîi au făcut de mult timp încercări active de a convinge cetățenii. În 2012, Navalnîi a creat proiectul Good Truth Machine (sub numele inițial Good Propaganda Machine, spre deosebire de ceea ce Navalnîi numea atunci Evil Propaganda Machine), ai cărui activiști răspândesc știri despre corupție și abuz de putere. Acum echipa lui Navalnîi este ocupată cu proiectul „Mașina de agitație Navalnîi”: agitatori voluntari cheamă oamenii din Rusia, încercând să-i determine să vorbească despre război, putere și starea societății.

Mass-media rusă liberă este angajată în contracararea propagandei folosind metode jurnalistice, creând proiecte de verificare a faptelor , efectuează analize ale conținutului canalelor de propagandă și studiază sentimentele în mediul pro-război. Unele dintre aceste proiecte pot fi mai mult sau mai puțin eficiente. Dar cât de bine înțeleg creatorii lor cu cine și cu ce se confruntă acum?

„Eu”, „noi” - și alții

În multe țări de astăzi, arena politică a încetat să mai fie un câmp de bătălii ideologice. Ideologiile au fost stindardul propagandei în secolul al XX-lea. În zilele noastre, oamenii intră în conflicte nu atât pentru că vor să conteste convingerile „greșite” ale cuiva, ci pentru că, aparent, au un simț mai acut al identității lor - aparținând la ceva mai mare decât „eu”, sau „noi”. Poporului, comunității religioase, genului, vârstei sau oricărui alt grup social.

Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când războaiele mari se prelungesc sau se termină, imperiile se destramă și proiectele naționale mari ajung la sfârșit (cum ar fi „construirea socialismului într-o anumită țară”). Rusia a fost afectată de toate cele de mai sus într-un fel sau altul. În astfel de perioade, comunități întregi se pot simți jignite, insultate și înșelate. Politicianul sau propagandistul - și în astfel de momente sunt aproape același lucru - i se cere să confirme persoanei apartenența sa la grup și să-i dea noi motive pentru a le menține pe ale lui. „Pentru a consolida această identitate improvizată, este nevoie de un inamic: „non-oameni””, scrie Peter Pomerantsev în cartea „Aceasta nu este propagandă” . Referindu-se la un interlocutor din mediul tehnologic politic, Pomerantsev observă că, denumind un inamic, poți obține în plus 20% din voturi la alegeri.

„Noi și dușmanul”

Thomas Carothers, director de programe de cercetare la Carnegie Endowment for International Peace, descrie comportamentul politic în țările în care logica „noi și dușmanul” este răspândită: „Nu sunt doar în dezacord cu tine, nu sunt ca tine, eu Sunt „altfel” și asta, din păcate, înseamnă adesea „te urăsc”.

Pentru a consolida identitatea, puteți spune, de exemplu, că „ei” încalcă tradițiile, familiile sunt distruse, oamenii nu mai sunt „doar” bărbați și femei, că „ei” construiesc laboratoare biologice în jurul „noastre” . Că nu „noi” suntem deloc cei care luptăm, ci, dimpotrivă, „ei” luptă împotriva „noastră” pentru a-i lua Rusiei resursele naturale pe care le-a moștenit. Nikolai Patrușev, în numeroasele sale interviuri , reprezentanții ruși la ONU și alți oficiali continuă să reproducă aceste mituri, citând „informații” și „citate” care au fost de mult infirmate de jurnaliști și cercetători independenți.

Adevărul este nepopular

Nu strategii politici ruși au venit cu această abordare. Antisemitismul, antiamericanismul și alte „mișcări anti” au fost întotdeauna alimentate de mituri despre „conducătorii lumii” rău intenționați, de obicei secrete. Astfel de mituri s-au centrat adesea pe evrei, care au fost acuzați de conspirații de către autorii a nenumărate teorii ale conspirației, de la Protocoalele bătrânilor din Sion până la Scrisoarea către America, despre care se crede că ar fi fost scrisă de Osama bin Laden după atacurile teroriste din septembrie 2001 din Statele Unite.

Calitatea unor astfel de texte nu este atât de importantă, ele nu trebuie să fie la fel de coerente și consistente ca pamfletele ideologice „adevărate”. Principalul lucru este că sunt suficient de incitante și că cititorul ignorant sau cu prejudecăți (ascultător, privitor) are sentimentul că „întregul adevăr” i-a fost dezvăluit în sfârșit – sau cel puțin că „nu există fum fără foc”.

Cât de dificil este ca aceste „revelații” să fie dezmințite a fost demonstrat de povestea recentă a referințelor virale la „Scrisoarea către America” pe TikTok. Aceleași „protocoale” au fost respinse de mai multe ori de verificatorii epocii. Și totuși, de-a lungul istoriei de o sută de ani a existenței sale, acest text a fost publicat în zeci de limbi în milioane de exemplare. În plus, continuă să apară pe Internet și să fie republicat din nou și din nou.

În lumea modernă, această problemă nu a fost rezolvată, ci doar s-a agravat: sfera publică este concepută în așa fel încât mesajele false să se răspândească mult mai repede și să ajungă la un public mult mai mare decât cele adevărate. După cum a arătat un studiu din 2018 publicat în revista Science , știrile false atrag atenția tocmai din cauza noutății sale, iar dezmințirile, lipsite de această proprietate, pierd tocmai în virtutea acestui fapt. Adevărul poate să supere sau să liniștească oamenii, dar în comparație cu minciuna inițială, este în orice caz capabilă să-i intereseze pe puțini. După ce au studiat peste 120.000 de zvonuri răspândite pe Twitter din 2006 până în 2017, cercetătorii au ajuns la concluzia că cele mai populare zvonuri care s-au dovedit a fi adevărate rareori au atras atenția a peste o mie de oameni. La rândul lor, cele mai comune zvonuri false au câștigat în mod constant o audiență de la o mie la o sută de mii de utilizatori.

Într-o lume în care toată lumea a „fugit în camerele lor”, oamenii pot pierde nu numai un limbaj comun, ci și o realitate comună - aceasta este o stare de polarizare. Oamenii pot trăi unul lângă altul, dar nu au fapte comune, termeni comuni, uneori chiar nume comune de locuri (ca în Orientul Mijlociu de astăzi ).

Această condiție în sine nu este nouă, dar în secolul XXI a devenit aproape universală și a dus la agravarea populismului și la răspândirea mișcărilor extremiste. Există multe motive pentru această schimbare, dar două sunt deosebit de importante. Pe de o parte, statul de masă din secolul al XX-lea, cu sloganurile sale naționale, raliante, este de domeniul trecutului. Pe de altă parte, mediul media a devenit fragmentat din cauza creșterii popularității rețelelor sociale, care separă oamenii în camere de ecou și amplifică sunetul declarațiilor dure, polarizante.

De ce anti-trolling-ul este rău?

Angajarea a sute și mii de oameni care vor scrie comentariile potrivite, vor crea comunitățile potrivite și vor forma grupurile potrivite - ascensiunea acestei metode a venit în anii 2010, când rețelele sociale în sine erau în perioada de glorie. Aceasta este o încercare de a le pirata algoritmii, de a simula fluxul natural de mesaje din ei și, în cele din urmă, de a folosi rețelele sociale pentru a împărți utilizatorii. Numele proiectului „legiunea de spiriduși” menționat mai sus se referă la „fabrica de troli”, care a fost construită cu aproximativ zece ani în urmă de omul de afaceri Ivgheni Prigojin, care a murit într-un controversat accident de avion în august . Acest fenomen nu este unic rusesc. Peter Pomeranțev și mulți alți cercetători au scris despre proiecte similare din Venezuela, Mexic, Turcia, Filipine și alte țări. Există un studiu privind „trollingul sponsorizat de stat” realizat la mijlocul anilor 2010 în Statele Unite, Turcia, Filipine și Orientul Mijlociu.

Este dificil de evaluat eficacitatea acestor eforturi. Un studiu a constatat că activitatea pretinșilor troli ruși ar putea influența piața de pariuri pe rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA din 2016. Mulți cred că rușii l-au ajutat apoi pe Donald Trump să fie ales prin promovarea unor declarații negative despre Hillary Clinton. Pe de altă parte, se știe că comunitățile false și conturile de pe rețelele sociale occidentale create de ruși au fost angajate nu numai în difuzarea de informații negative despre Clinton, ci și în atragerea atenției asupra problemelor cu adevărat semnificative ale vieții din Statele Unite. Și propria campanie a lui Trump a cheltuit zeci de milioane de dolari pe reclame direcționate pe Facebook, menite să împiedice alegătorii tradițional pro-democrați să voteze pentru Clinton.

La rândul său, trollingul clasic are scopul de a deruta utilizatorii rețelelor sociale mai degrabă decât de a-i convinge de ceva. Această tactică transformă informația într-o armă, nu în sensul simplu în care a făcut-o propaganda tradițională, servind drept purtător de cuvânt al autorităților și difuzând sloganuri aprobate de autorități. Armatele de troli sunt ocupate cu creșterea nivelului de zgomot informațional și, astfel, subminând încrederea în informații și fapte ca atare. Cercetătorul în mass-media Tim Wu numește asta o tactică de „inundare”, care are ca scop denaturarea sau reducerea la tăcere a discursului celor vizați.

Aceasta înseamnă că adăugarea de zgomot nou la zgomotul existent este o modalitate dubioasă de a schimba părerea cuiva. Trollingul derutează oamenii, îngreunează perceperea faptelor, crește iritația și provoacă conflicte. Anti-trollingul nu va face decât să agraveze aceste efecte. Și aceste efecte, în principiu, sunt generate de rețelele sociale, care împrăștie oamenii în camere de ecou și încurajează conflictele.

Și, în sfârșit, armatele de troli au fost create pentru a influența alegătorii din țările democratice sau cele în care procedura electorală poate influența cumva politicienii. Pentru Rusia anului 2023 nu se aplică.

Este incomod să nu fii de acord

Cu ce ​​se confruntă astăzi societatea rusă este mai mult decât propagandă. Statul rus a depășit de mult cenzura și diseminarea faptelor și opiniilor de care autoritățile au nevoie. Una este să pui la dispoziție algoritmii rețelelor sociale existente, promovând mesajele necesare; altceva este să-ți creezi propriile rețele sociale, construite pe propriii algoritmi. Acestea sunt instrumente de control asupra societății la nivelul următor. Inspirați de exemplul autorităților chineze, strategii politici ruși se străduiesc să construiască un mediu digital centralizat care să aibă acces la datele personale ale majorității rușilor. Acest mediu va servi mai bine nevoilor de zi cu zi ale cetățenilor, în același timp, știind mai multe despre ei și monitorizându-le mai bine opiniile și comportamentul. Cel puțin prin design.

Acest ecosistem este construit în jurul celei mai mari rețele sociale din Rusia - VKontakte, creată la mijlocul anilor 2000 de Pavel Durov. Astăzi, VKontakte face parte din conglomeratul de servicii digitale VK (fostul Mail.ru), care este de fapt deținut de companii din apropierea Kremlinului. Această structură include rețeaua Odnoklassniki, servicii de plată, companii implicate în comerțul electronic și crearea de produse educaționale. Compania este condusă de fostul manager Rostelecom Vladimir Kirienko, fiul apropietului lui Putin, Serghei Kirienko.

Cercetătorul digital Philipp Dietrich, într-un raport recent pentru Societatea Germană pentru Politică Externă (DGAP) , arată cum ecosistemul VK a beneficiat de interzicerea de facto a funcționării serviciilor Meta (Facebook, Instagram) în Rusia - și în numărul de utilizatori și în venituri.

Acum VK completează „super-aplicația” VK Messenger, integrată cu serviciul guvernamental „Gosuslugi”, care, prin multifuncționalitatea sa - conform ideii - ar trebui să semene cu WeChat, care este utilizat pe scară largă în China. Aici ai ocazia să plătești pentru achiziții, să citești știrile - și să ai șansa de a primi o citație de la biroul de înmatriculare și înrolare militară.

Strategia statului rus cu privire la platformele digitale este foarte eficientă, scrie Dietrich. Făcând serviciul convenabil, autoritățile îi obligă pe oameni să-l folosească. Propaganda în acest caz devine un serviciu printre alte servicii. Acest lucru nu împinge sloganuri în capul cetățenilor, nu generează zgomot, ci creează un mediu confortabil în care mesajele pro-statale sunt una dintre componentele sale. În acest caz, toate mesajele politice alternative vor deveni literalmente „incomode”.

Mai mult decât contrapropaganda

Multă vreme, societatea în general și opoziția în special au fost înaintea statului rus în sfera media și digitală. Astăzi nu mai este cazul. Presa independentă a fost alungată din țară, iar statul face tot posibilul să aducă sfera digitală sub control. Aliații societății sunt încă lentoarea, corupția și calitatea proastă a muncii structurilor și companiilor aflate sub controlul statului. În ciuda tuturor încercărilor, managerii mediului digital rus nu au reușit încă să creeze un analog real al serviciului YouTube, deținut de Google și utilizat pe scară largă în Rusia. Prin urmare, accesul la știri, investigații și comentarii independente încă nu necesită eforturi suplimentare din partea rușilor sub forma, de exemplu, a instalării unui VPN. Messengerul Telegram este utilizat pe scară largă și în Rusia, pe baza căruia fondatorul său, Pavel Durov, încearcă să-și construiască propriul mediu digital (proiectul, însă, este încă departe de a fi implementat).

Legea privind preinstalarea obligatorie a aplicațiilor cerute de stat pe smartphone-urile vândute în Rusia nu funcționează de fapt , deoarece echipamentele sunt importate în țară în temeiul unor scheme gri pe fondul sancțiunilor. Cel mai recent, Parchetul Militar a anunțat că a descoperit semne de fraudă în lucrările pe care Rostec le-a desfășurat pentru modernizarea complexului Safe City care controlează funcționarea camerelor video din Moscova. Prejudiciul este estimat la aproape întreaga sumă alocată proiectului - 620 de milioane de ruble.

Controlul statului asupra datelor personale ale cetățenilor este departe de a fi absolut și pentru că reprezentanții statului înșiși, adică forțele de securitate, comercializează date, ceea ce permite oricui să le scurgă pe internet. Multe alte lacune din sistemul de control permit societății să respire mai liber decât dacă statul rus ar fi devenit într-adevăr ceea ce visează - un conducător atotvăzător, atotputernic și de necontestat.

Rezistența controlului digital este o sarcină de alt ordin. Nu trăim într-o lume în care majoritatea oamenilor nu cunosc fapte cruciale sau opinii cu autoritate, ca în epocile anterioare. Trăim într-o lume în care faptele sunt în general cunoscute și evaluările sunt disponibile publicului, dar oamenii, voluntar sau fără să vrea, își selectează singuri pe cei cu care se simt mai confortabil să trăiască, pentru că este important pentru ei să aparțină unuia sau altui grup social ( de exemplu, „cetăţeni care respectă legea”). Și, desigur, statul încearcă să-i împingă pe oameni să aleagă faptele și opiniile în avantajul lor, folosind mijloace formal „apolitice”.

Poate că provocarea este să-i înveți pe oameni să treacă dincolo de comunitățile lor închise. Literatura, arta și mass-media pot ajuta la rezolvarea acestei probleme oferind o alternativă la interpretarea oficială a evenimentelor, dar numai persoana însăși, individual, poate decide că este, în principiu, interesată de interpretări alternative. Aceasta este mai mult decât contra-propaganda - este cultivarea interesului pentru „celălalt”, conchide meduza.io.