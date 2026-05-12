Deținuții din Rusia pot cumpăra „asigurări” împotriva torturii în închisori

Un nou tip de serviciu destinat rudelor persoanelor încarcerate a început să fie promovat în Rusia. Este vorba despre așa-numite polițe de „asigurare lunară” pentru deținuți, menite să îi protejeze împotriva abuzurilor administrației penitenciarelor sau a violențelor din partea altor deținuți.

Unul dintre aceste servicii este oferit de „Centrul Ortodox de Asistență Spirituală și Protecție Juridică”, organizație care susține că acționează cu implicarea Bisericii Ortodoxe Ruse și a clerului, în vederea monitorizării siguranței persoanelor aflate în detenție, conform publicației ruse Izvestia.

Pe site-ul organizației se afirmă că deținuții sunt frecvent supuși relelor tratamente în centrele de detenție preventivă și în penitenciare, iar apelarea pe cont propriu la instituțiile statului ar fi costisitoare și ineficientă. Reprezentanții centrului susțin că polițele sunt emise direct pe numele deținuților, iar o copie este transmisă conducerii penitenciarului pentru a fi inclusă în dosarul personal.

În cazul unor vătămări corporale, documentul ar permite realizarea unei expertize medico-legale independente și formularea unor pretenții materiale și morale împotriva conducerii unității de detenție.

Servicii similare sunt promovate și pe platforma Telegram, prin grupul „Asigurarea condamnaților”, unde persoane care se prezintă drept avocați promit intervenții rapide în cazuri de încălcare a drepturilor deținuților, refuz al tratamentului medical sau ignorarea solicitărilor acestora. Costul acestor polițe variază de la câteva mii până la câteva zeci de mii de ruble lunar.

Serviciul Federal de Executare a Pedepselor (FSIN) a reacționat, precizând că supravegherea pieței asigurărilor revine Băncii Centrale a Rusiei. Totodată, instituția a atras atenția că nu există o categorie distinctă de asigurări pentru deținuți în registrul oficial al autorității de reglementare.

În acest context, FSIN pune sub semnul întrebării legalitatea acestor servicii și avertizează că ele ar putea reprezenta „scheme potențial frauduloase”.

Avocata Ekaterina Krasnova susține că popularitatea acestor servicii este alimentată de zvonurile privind condițiile dure din închisori și de lipsa de informare a familiilor deținuților.

„«Agenții» obțin profituri uriașe pe seama fricii rudelor pentru viața celor dragi; adesea, mamele sunt nevoite să-și dea tot ce au, în speranța că nimeni nu-i va atinge pe fiii lor în colonie”, a declarat aceasta.

Totuși, jurista precizează că, din punct de vedere legal, asigurarea deținuților împotriva unor acțiuni ilegale sau în caz de îmbolnăvire nu contravine legislației, însă desfășurarea unei astfel de activități necesită licență și un capital social considerabil, care poate ajunge la zeci de milioane de ruble.