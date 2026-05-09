Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Tortură și violenţe sexuale asupra deţinuţilor: un ucrainean care a colaborat cu separatiștii pro-ruși, inculpat în Franța pentru crime de război

Război în Ucraina
Autoritățile franceze au arestat și plasat în detenție provizorie un cetățean ucrainean suspectat de abuzuri și crime împotriva umanității comise în penitenciarul Izolația, una dintre cele mai sinistre închisori din teritoriile ocupate de Rusia în estul Ucrainei, relatează AFP și presa ucraineană.

Tortura -inchisoare Donețk FOTO Captura Ruslan Kravchenko

Potrivit procurorului general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, suspectul ar fi colaborat voluntar cu autoritățile separatiste proruse între 2016 și 2019 și ar fi participat la torturarea deținuților. Bărbatul, identificat de presa franceză drept Ieven B., locuia în Franța din 2021, unde obținuse statut de refugiat. El a fost reținut pe 7 aprilie și inculpat ulterior de către Parchetul Național Antiterorist din Franța.

Capetele de acuzare includ crime împotriva umanității, complicitate la crime împotriva umanității, tortură, violențe sexuale, persecuție pe criterii politice și de gen, precum și crime și delicte de război. Procurorii francezi susțin că suspectul avea rolul de a obține mărturisiri de la alți deținuți prin violență, tortură și alte tratamente inumane și degradante.

Rechizitoriul menţionează totodată „acte destinate să împiedice dreptul victimelor aflate în detenţie să fie judecate în mod corect şi imparţial” şi „prejudicii aduse persoanelor deţinute în închisoarea Izoliaţia”, în perioada 29 iulie 2016 - 29 decembrie 2019.

Închisoarea Izolația a fost amenajată într-un fost centru de artă contemporană din Donețk, după ce regiunea a fost ocupată în 2014 de separatiștii susținuți de Moscova. Potrivit Amnesty International, locul a devenit un centru de detenție ilegală pentru persoane suspectate că susțin guvernul ucrainean.

Conform Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, sute de persoane au fost reținute și torturate la Izolația încă din 2014, iar practicile au continuat și după invazia rusă pe scară largă din 2022. Anchetatorii francezi afirmă că investigația a scos la iveală existența unui sistem organizat de violențe și umilințe sexuale aplicate sistematic deținuților.

Foști prizonieri au relatat că suspectul el insuși deținut, participa direct la acte de tortură și presiuni psihologice. Până în prezent, ancheta a identificat cel puțin nouă victime. Cercetările au fost realizate în cooperare cu autoritățile ucrainene, Oficiul central francez pentru combaterea crimelor împotriva umanității și mai multe organizații ale societății civile, inclusiv Truth Hounds, Federația Internațională pentru Drepturile Omului și Liga pentru Drepturile Omului.

Mărturii ale deținuților

Aceste investigaţii au scos la iveală, potrivit parchetului antiterorist francez, „amploarea torturilor şi relelor tratamente la care au fost supuşi deţinuţii” şi, în special, „existenţa unui sistem de violenţe şi umilinţe sexuale la care au fost supuşi sistematic deţinuţii din Izoliaţia”.

Printre mărturiile prezentate în anchetă se află și cea a Liudmilei Huseinova, o ucraineancă deținută timp de peste trei ani după ce a refuzat să accepte controlul rus asupra regiunii. Ea a descris condițiile din Izolația drept un regim permanent de teroare, în care deținuții erau obligați să stea ore întregi cu capul acoperit și cătușe la mâini, fiind bătuți și amenințați constant.

„În primele 50 de zile, am fost ţinută într-o cameră de tortură din închisoarea Izoliaţia”, povesteşte ea. „În acel loc, nu mai ai niciun drept: de la 06:00 dimineaţa până la 22:00 seara, stai în picioare cu capul acoperit cu un sac şi cu cătuşe la mâini”. „Poţi fi bătută fără niciun motiv. Îţi îngheaţă sângele în vene când auzi ţipetele celorlalte deţinute, gândindu-te că tu ai putea fi următoarea”, povestea femeia care a fost apoi transferată într-un alt centru de detenţie.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, cazul reprezintă prima procedură deschisă de o instanță națională pentru crime împotriva umanității legate de presupuse atrocități comise în estul Ucrainei. Ancheta este coordonată de Secția pentru crime împotriva umanității și crime de război a Tribunalului Judiciar din Paris.

Ruslan Kravchenko a declarat că arestarea demonstrează eficiența cooperării internaționale și faptul că „nicio graniță nu va proteja persoanele implicate în crime împotriva ucrainenilor”.

În 2024, fostul comandant al închisorii Izolația Denys Kulikovskyi, a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din Kiev pentru terorism, tratamente crude aplicate prizonierilor și participare la o formațiune armată ilegală

