Cine este șoferul camionului care a explodat pe podul Crimeei

Tpyxa.net a publicat pe contul său de Twitter o fotografie a șoferului camionului care a explodat pe podul peste strâmtoarea Kerci care leagă Crimeea de Rusia.

Este vorba de „Mahir Yusubov, în vârstă de 51 de ani. Acesta era angajat în transporturi și făcea în mod regulat drumuri la Krasnodar. În urmă cu 2 zile, a luat legătura cu familia sa pentru ultima dată. Drumul până la pod putea fi parcurs într-o jumătate de oră, dar, din anumite motive, lui Iusubov i-a luat 6 ore”.

Anchetatorii ruşi afirmă că l-au identificat pe şoferul camionului capcană și că cel puţin trei persoane au fost ucise de explozie.

„Potrivit datelor preliminare, trei persoane au fost ucise în urma accidentului. Este vorba probabil de pasageri ai unei maşini care se afla în apropierea camionului când a explodat“, a indicat Comitetul de anchetă rus într-un comunicat.

Potrivit acestei surse, „corpurile a două victime - un bărbat şi o femeie - au fost deja scoase din apă“.

Comitetul de anchetă, organism însărcinat cu principalele investigaţii penale în Rusia, a afirmat de asemenea că ar fi „stabilit identitatea camionului şi a proprietarului său“, suspectat că ar fi la originea exploziei.

Este vorba de un locuitor din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei.

„O anchetă a fost deschisă cu privire la locul său de reşedinţă. Itinerarul camionului şi documentele însoţitoare sunt în curs de examinare", au adăugat anchetatorii.

Explozia de pe podul Crimeii ar putea fi o operaţiune specială a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) – transmite RBC, citând surse din cadrul organelor de aplicare a legii.

Presa rusă a publicat o imagine cu TIR-ul ce ar fi explodat pe pod, ce venea din Krasnodar. Pe imaginile video surprinse de camerele video de pe pod se vede, într-adevăr, un camion care rulează pe calea rutieră a podului, exact în locul unde are loc explozia câteva momente mai târziu.

Pe înregistrarea din lungul podului se vede exact momentul când are loc explozia, dar la o privire mai atentă pare că „centrul” exploziei este mai degrabă în dreapta podului, undeva pe/deasupra apei, nu pe centrul căi de rulare acolo unde era camionul.

Pe cealaltă filmare, care surprinde o parte din pilonii podului, se vede cum trece camionul și are loc o explozie, dar chiar în același moment cu deflagrația pe imagini se văd niște valuri nenaturale chiar sub pod. Unii internauți au opinat că acolo ar fi fost o ambarcațiune-capcană care s-a detonat imediat cum a ajuns sub pod.