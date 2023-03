Cine a ordonat atacul criminal asupra locuitorilor din Mariupol

„Ucigașul numărul unu al locuitorilor din Mariupol” a fost identificat. Este cel care a dat ordin pentru bombardarea teatrului, a maternității și a spitalului pentru copii. Oficial au murit între 300 ș 600 de persoane adăpostite în teatru, dar se crede că au putut fi peste 1.000 de persoane acolo.

Încă din primele săptămâni s-a stabilit că avioanele care au bombardat Mariupol au decolat de pe aerodromul Primorsko-Akhtarsk, scrie The New Voice of Ucraine. Informațiile despre colonelul Atroshchenko au fost descoperite de comunitatea internațională de informații InformNapalm.

Atroshchenko este comandantul unității militare 75387, Regimentul 960 de aviație de asalt al Federației Ruse. Regimentul este staționat la baza aeriană de la periferia orașului Primorsko-Akhtarsk.

Colonelul s-a născut în orașul ucrainean Ovruch, Zhytomyr Olast, apoi s-a mutat în orașul rus Lipetsk și a fost înregistrat la Voronej. După aceea, a petrecut timp cu unitatea militară 46451 în satul Hvardiyske din Crimeea ocupată. În prezent, locuiește într-un apartament de lux în Primorsko-Akhtarsk, la aproximativ cinci kilometri de baza Primorsko-Akhtarsk unde lucrează.

Puteau fi peste 1.000 de perosane

Rusia a lansat o lovitură aeriană asupra Teatrului din Donetsk Academic Oblast din Mariupol la 16 martie 2022 - una dintre cele mai mari crime de război ale războiului.

Civilii, inclusiv familii cu copii, foloseau teatrul pentru a se ascunde de bombardamentele rusești. În momentul tragediei, în clădire ar fi putut fi peste 1.000 de persoane.

Potrivit diferitelor surse, între 300 și 600 de civili au fost uciși în atacul aerian rusesc asupra teatrului din Mariupol.

După ocuparea Mariupolului, invadatorii ruși au demolat clădirea teatrului dramatic pentru a distruge dovezile crimei lor de război.