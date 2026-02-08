„Gazprom” riscă să piardă teren în Balcani: SUA vor să construiască un gazoduct strategic în Bosnia

Un nou proiect energetic susținut de Statele Unite ar putea slăbi semnificativ poziția „Gazprom” în Balcani. Guvernul Bosniei și Herțegovinei a primit oficial o scrisoare de intenție din partea companiei americane AAFS Infrastructure and Energy, care propune construirea gazoductului Southern Interconnection, evaluat la aproximativ 200 de milioane de dolari.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, noul gazoduct ar urma să conecteze Bosnia și Herțegovina la terminalul de gaz natural lichefiat de pe insula croată Krk, oferind astfel o alternativă reală la „Turkish Stream”, ruta prin care în prezent ajunge în Bosnia exclusiv gaz rusesc.

Proiectul ar permite reducerea dependenței energetice de Rusia și ar elimina, practic, monopolul „Gazprom” în această zonă a Balcanilor, diminuând totodată cota companiei ruse pe o piață europeană care, deși restrânsă, rămâne stabilă.

Construcția gazoductului este programată să înceapă în 2026. În plus, compania americană propune un pachet mai amplu de investiții, care include ridicarea unei centrale electrice pe gaz, extinderea conductei Kladanj–Tuzla, precum și modernizarea aeroporturilor din Sarajevo și Mostar.

Datele prezentate de serviciile de informații arată dimensiunea declinului exporturilor rusești. Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2021, Rusia furniza Uniunii Europene aproximativ 157 de miliarde de metri cubi de gaz, reprezentând până la 45% din importurile totale ale UE. La finalul anului 2025, potrivit estimărilor Comisiei Europene, ponderea gazului rusesc a coborât la aproximativ 13%, adică în jur de 18 miliarde de metri cubi.

Tranzitul gazului rusesc prin Ucraina s-a redus drastic între 2021 și 2024, de la 40 de miliarde la 17 miliarde de metri cubi, iar de la 1 ianuarie 2025 a fost complet oprit. Germania, de exemplu, a primit în 2021 59,2 miliarde de metri cubi prin „Nord Stream”, livrări care au fost sistate în 2022. În același an, Europa a importat 31 de miliarde de metri cubi prin gazoductul „Iamal–Europa”, flux întrerupt definitiv în 2023.

Începând cu 3 februarie 2026, a intrat în vigoare și decizia Uniunii Europene privind renunțarea totală la importurile de gaz rusesc din 2027.

Nu întâmplător, în 2025 exporturile rusești de gaz prin conducte către Europa au atins cel mai scăzut nivel din anii ’70, pe fondul închiderii rutei ucrainene și al reducerii accelerate a dependenței energetice a UE de Rusia.

După invazia Rusiei în Ucraina, în primăvara lui 2022, Uniunea Europeană a lansat planul REPowerEU, menit să elimine treptat importurile de energie rusească.