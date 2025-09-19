search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Video Un bărbat grav accidentat în Republica Moldova, jefuit de bijuterii de echipa medicală de salvare

Un medic și un asistent medical din Republica Moldova au fost încătușați de poliție, fiind suspectați că au furat lanțul de aur al unui bărbat grav rănit într-un accident rutier, căruia trebuiau să-i acorde ajutor medical. Ulterior, victima a fost transportată la spital, dar a decedat.

Ministrul moldovean al Sănătății a cerut concedierea celor doi angajați. FOTO: Shutterstock
Poliția raionului Orhei din centrul Republicii Moldova a fost alertată de tatăl victimei accidentului rutier produs în data de 11 septembrie în apropiere de satul Step-Soci.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că lanțul din aur a fost furat de echipa medicală, apoi vândut la o casă de amanet pentru o sumă de peste două ori mai mică decât prețul cu care a fost cumpărat.

,,Bijuteria, evaluată la circa 70 000 de lei, a fost ridicată de polițiști dintr-o casă de amanet, unde fusese vândută cu 37 500 de lei”, au menționat polițiștii moldoveni.

Mai mult, unul dintre suspecți a fost surprins de camerele de supraveghere ale casei de amanet în timp ce vindea bijuteria și număra minuțios banii primiți pentru ea.

Conform forțelor de ordine, o parte din bani a fost cheltuită pentru procurarea unui ,,cazan și o pompă”.

,,Polițiștii au descins cu percheziții, iar medicul și asistentul medical din echipa care a intervenit la accident, au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru furt”, au adăugat autoritățile moldovene.

,,O pată de mare rușine”

Ministrul moldovean al Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat în acest caz, subliniind că a cerut concedierea celor doi angajați medicali. 

,,Am solicitat Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească să elibereze din funcție acești colaboratori, deoarece este incompatibilă practicarea profesiei medicale cu cea de jefuitor. Destul de aspră le-ar fi fost pedeapsa în alte timpuri…Au lăsat o pată de mare rușine asupra serviciului și colegilor, care își fac munca cu sacrificiu si devotament”, a notat Ala Nemerenco pe pagina sa de Facebook. 

Victima accidentului rutier este Radu Malcic, fost antrenor la Școala Sportivă Specializată de Judo „Andrei Doga” din municipiul Chișinău. El avea 39 de ani, iar mașina pe care o conducea a fost lovită de un alt automobil, ieșit pe contrasens și condus de un tânăr de 30 de ani, care se afla sub influența alcoolului. Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova anchetează circumstanțele acestei nenorociri rutiere. 

Republica Moldova

historia.ro
