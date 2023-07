Ministrul Sănătății, despre scandalul medicului indignat că o pacientă vorbea în rusă: ,,Mi-a lăsat un gust amar”

Ministrul Sănătății din R. Moldova, Ala Nemerenco, afirmă că scandalul în jurul medicului indignat că o pacientă vorbea în rusă a divizat societatea, demonstrând că nu evoluat aproape deloc în ultimele 3 decenii, iar politicienii au profitat de caz, folosindu-l în scop electoral.

,,A divizat iarăși societatea, demonstrând că în ultimii 30 ani nu am evoluat aproape de loc și timpul parcă a încremenit la sfârșitul anilor ‘80, în aceleași dispute, că dezbinarea este instrumentul cel mai reușit aplicat de cei care nu ne doresc binele. Iar noi ne prindem mereu în aceeași plasă, evenimentele se sting cu aceeași viteză cu care se aprind, și viața continuă fără lecții învățate. Aproape toți și-au expus opinia pe cazul medicului de la SCR. Am primit mesaje și etichetări cred că de la juma de țară în care mi s-a cerut de la unii ca medicul să fie decapitat, de la alții - să-i dau stea de erou. Toți politicienii barosani care luptă pentru a reveni la putere, dar și cei mai micuți, au folosit subiectul dat pentru a-și trage dividende. Mesajul fiecăruia a fost croit strict pe electoratul pe care îl are în vizor”, a scris Ala Nemerenco pe pagina sa de Facebook.

,,Păruiala publică e doar un teatru fals”

Ministrul Sănătății din Republica Moldova și-a manifestat mirarea că pe nimeni nu a interesat soarta pacientei căreia medicul vizat i-a spus că nu o va opera din motiv că vorbește limba rusă și este un ,,dușman” pentru el. Dar acesta i-a efectuat intervenția, iar ea ,,a solicitat să revină pentru monitorizare” tot la el, mai spune Ala Nemerenco.

,,Cunosc detaliile acestui subiect. De mirare e că în fierbințeala luptei, indiferent de care parte a baricadei, pe nimeni nu a interesat soarta pacientei. Și nici a filmulețului. Din acest motiv, am considerat că e corect cazul să rămână pentru evaluare în spital, ei posedă toate probele, martorii sunt pe loc, dar și pacienta la externare și-a expus poziția într-o înregistrare video pe care a lăsat-o Comitetului de etică. Și apropo, pacienta a solicitat să revină pentru monitorizare la același doctor. Ziua de ieri mi-a lăsat un gust amar. Fiindcă toată păruiala aceasta publică e doar un teatru fals, în care fiecare și-a jucat scenariul și rolul propriu, și cam asta e tot”, a mai afirmat membrul Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Tot oficialul mai susține că evenimentul din sănătate rămâne în trecut, dar nu și atitudinea față de limba română.

,,Evenimentul a plecat, ca și circul ambulant, iar limba română tot la colțul străzii în straie de Cenușăreasă rămâne. Fiindcă o limbă e vie atât timp cât e iubită, vorbită, scrisă, corect și frumos. Iar verticalitatea unui popor are la temelie atitudinea față de limba maternă, care e una din valorile sale fundamentale. Dispare limba - nu-i poporul. Și ca să ne aducem aminte care e situația cu româna pe la noi - doar foarte puțin timp în urmă au fost făcute modificările legislative care permit limbii române să revină la locul său în documentele statului. Octavian Goga într-o operă a sa despre noi, basarabenii, spunea că vorbim mult și facem puțin. Niciodată nu poți impune cu forța pe cineva să-ți respecte identitatea, limba, dacă tu nu o faci, nu i-o ceri și nu ești exemplu. Nu căutați 30 ani vinovatul. El este în noi. În fiecare. Și în felul nostru de a fi. Veșnica dilemă cu capul și sabia. Când ne vom schimba noi, totul va fi altfel”, a punctat Ala Nemerenco.

Dialogul dintre medic și pacientă

Scandalul în jurul doctorului din cadrul Spitalului Clinic Republican (SCR) de la Chișinău a pornit după ce pe internet au apărut imagini video în care el se arată indignat că pacienta care trăiește toată viața sa în Republica Moldova nu cunoaște limba română.

,,(Medic) - Nu vorbiți limba română și mai ales cu familie românească. În primul rând, mă jigniți deodată, eu intru și vă spun „bună ziua”, iar dumneavoastră îmi răspundeți cu (n.r.- bună ziua în limbă rusă).

(Pacientă) -Îmi cer scuze.

(Medic)- Îmi vine să scot Kalașnikov și să vă împușc pentru că sunteți din prima un dușman pentru mine”.

Dialogul dintre doctor și femeie, care a avut loc într-un salon din cadrul instituției medicale, a fost filmat de alt pacient, apoi postat pe internet și a devenit viral pe rețelele sociale.

,,(Medic) - Sunteți rusoaică? Eu nu operez ruși.

(Pacientă) - De ce?

(Medic) - Pentru că ei sunt dușmani. Plecați în Ucraina și spuneți că sunteți rusoaică.

(Pacientă)- Nu, eu m-am născut în Moldova.

(Medic)- Dar noi suntem români, eu sunt român, dumneavoastră aveți ceva contra României?”.

Anchetă internă pe cazul dat

Reprezentanții SCR au adus scuze publice pacientei, menționând că vor analiza circumstanțele acestui caz în cadrul Comitetului de etică al instituției.

Iar Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Consiliul pentru Egalitate din țara vecină s-au sesizat.