Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
Horoscop miercuri, 3 decembrie. Provocări emoționale pentru Balanțe și Gemeni

Publicat:

Ziua de miercuri, 3 decembrie, aduce provocări și șanse pentru toate zodiile, însă Balanțele și Gemenii se confruntă cu situații delicate. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicţiile complete pentru toate semnele zodiacale.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Nu mizați pe fler și intuiție dacă aveți de gând să luați decizii radicale în privința relației. Discutați cu părinții chestiunea.

Sănătate - Orice răceală aduce complicații acelora care suferă de sinuzită cronică.

Bani - O zi cu eventuale negocieri dificile privitor la obținerea unui împrumut, a sponsorizării sau a altor avantaje.

Taur

Iubire - Situația familială se îmbunătățește simțitor, numai că sunteți datori să mențineți starea de armonie.

Sănătate - Aveți o perioadă în care vă resimțiți după starea de rău care v-a slăbit. Nu e timp însă de convalescență pentru că trebuie să aveți grijă de copii.

Bani - Vi se propune o schimbare de funcție care v-ar avantaja, adică ați avea mai mult timp liber, dar banii ar fi mai puțini.

Gemeni

Iubire - Să repetați aceleași tipare de relaționare nu schimbă rezultatul. Adoptați o altă metodă de comunicare a nemulțumirilor.

Sănătate - Cereți favoruri de la prieteni și mergeți la un club cu ei. Împreună, puneți un plan la cale.

Bani - Depășiți puțin linia de la card și limita de buget. Important e să nu vă învinovățiți.

Rac

Iubire - Retrăgeți-vă din viața socială sau petreceți timp doar cu prietenii foarte intimi.

Sănătate - Vă simțiți dependent de partener sau familie pentru confortul psihic. Diferențiați care sunt nevoile voastre și care ale relației.

Bani - Amintiți-vă de trecut și acum gestionați ceva mai eficient situațiile care reapar la muncă.

Leu

Iubire - Sunteți popular, plăcut, sociabil. Viața socială se poate dovedi o sursă de satisfacție.

Sănătate - Vă puteți reaminti momente care să vă răscolească. Discutați deschis despre ce trăiți, fiți detașat.

Bani - Sunteți dispus să cheltuiți toate economiile și în următoarea clipă deveniți extrem de cârcotaș.

Fecioară

Iubire - Emoțiile continuă să fie îndreptate spre o iubire a trecutului.

Sănătate - Starea fizică și sănătatea generală sunt îmbunătățite numai atunci când rămâneți liniștiți.

Bani - Credeți că nu aveți baftă la câștiguri, dar starea voastră e atât de agitată, încât nu observați ca v-ați putea baza pe fler atunci când mizați pe ceva.

Citiţi predicţiile complete aici.

Horoscop

