Horoscop miercuri, 3 decembrie. Provocări emoționale pentru Balanțe și Gemeni

Horoscop miercuri, 3 decembrie. Provocări emoționale pentru Balanțe și Gemeni0
Ziua de miercuri, 3 decembrie, aduce provocări și șanse pentru toate zodiile, însă Balanțele și Gemenii se confruntă cu situații delicate. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicţiile complete pentru toate semnele zodiacale.
Berbec
Iubire - Nu mizați pe fler și intuiție dacă aveți de gând să luați decizii radicale în privința relației. Discutați cu părinții chestiunea.
Sănătate - Orice răceală aduce complicații acelora care suferă de sinuzită cronică.
Bani - O zi cu eventuale negocieri dificile privitor la obținerea unui împrumut, a sponsorizării sau a altor avantaje.
Taur
Iubire - Situația familială se îmbunătățește simțitor, numai că sunteți datori să mențineți starea de armonie.
Sănătate - Aveți o perioadă în care vă resimțiți după starea de rău care v-a slăbit. Nu e timp însă de convalescență pentru că trebuie să aveți grijă de copii.
Bani - Vi se propune o schimbare de funcție care v-ar avantaja, adică ați avea mai mult timp liber, dar banii ar fi mai puțini.
Gemeni
Iubire - Să repetați aceleași tipare de relaționare nu schimbă rezultatul. Adoptați o altă metodă de comunicare a nemulțumirilor.
Sănătate - Cereți favoruri de la prieteni și mergeți la un club cu ei. Împreună, puneți un plan la cale.
Bani - Depășiți puțin linia de la card și limita de buget. Important e să nu vă învinovățiți.
Rac
Iubire - Retrăgeți-vă din viața socială sau petreceți timp doar cu prietenii foarte intimi.
Sănătate - Vă simțiți dependent de partener sau familie pentru confortul psihic. Diferențiați care sunt nevoile voastre și care ale relației.
Bani - Amintiți-vă de trecut și acum gestionați ceva mai eficient situațiile care reapar la muncă.
Leu
Iubire - Sunteți popular, plăcut, sociabil. Viața socială se poate dovedi o sursă de satisfacție.
Sănătate - Vă puteți reaminti momente care să vă răscolească. Discutați deschis despre ce trăiți, fiți detașat.
Bani - Sunteți dispus să cheltuiți toate economiile și în următoarea clipă deveniți extrem de cârcotaș.
Fecioară
Iubire - Emoțiile continuă să fie îndreptate spre o iubire a trecutului.
Sănătate - Starea fizică și sănătatea generală sunt îmbunătățite numai atunci când rămâneți liniștiți.
Bani - Credeți că nu aveți baftă la câștiguri, dar starea voastră e atât de agitată, încât nu observați ca v-ați putea baza pe fler atunci când mizați pe ceva.
Citiţi predicţiile complete aici.