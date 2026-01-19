Satul Rogojeni, situat la aproximativ două ore de Chișinău, atrage tot mai mulți vizitatori datorită locuințelor sale neobișnuite, asemănătoare caselor de hobbiți din trilogia Stăpânul Inelelor. Localitatea mizează pe acest patrimoniu arhitectural rar pentru a opri declinul demografic și a se revitaliza prin turism.

→ Imaginea 1/3: Case tradiționale numite local „bașcă” FOTO: Facebook/ Discover Rogojeni

Rogojeni este unul dintre ultimele sate din Republica Moldova unde mai există case tradiționale numite local „bașcă”. Aceste locuințe joase, construite din piatră și pământ, sunt amplasate pe dealuri acoperite de iarbă, parțial sub nivelul solului, și au uși mici, obligând vizitatorii să se aplece la intrare. Potrivit Logos Press, bordeiele sunt apreciate pentru eficiența lor naturală: răcoroase vara și calde iarna.

Aspectul lor pitoresc amintește de „fotografiile din filmul Stăpânul Inelelor”.

Satul se confruntă cu depopularea

Populația locală a scăzut dramatic în ultimele decenii. „Ne temem că satul ar putea dispărea cu totul, având în vedere că au rămas atât de puțini oameni”, spune primarul Ruslan Groza. Localitatea avea cândva aproximativ 200 de locuitori, iar astăzi mai trăiesc aici doar în jur de 30 de persoane. Multe clădiri, inclusiv vechea școală și biserica, sunt abandonate.

„Când m-am căsătorit aici, erau mulți oameni, erau copii, satul era frumos. Acum nu mai e nimeni. Doar noi, un grup de femei bătrâne”, povestește Maria Ardeleanu, o localnică de 80 de ani, pentru AFP.

Turismul aduce speranță

Interesul turiștilor pentru casele tradiționale „bașcă” a adus însă speranță comunității. În 2020, prima astfel de locuință a fost renovată special pentru vizitatori și transformată într-un mic muzeu. Turiștii pot vedea o încăpere cu intrare arcuită, pereți albaștri decorați cu covoare tradiționale lucrate manual și pot gusta preparate locale precum tocană de porc, mămăligă cu brânză de oaie, murături și vin roșu. Afară, sătenii organizează spectacole și vând suveniruri realizate manual.

Soția primarului, Mariana Groza, profesoară de literatură și limba franceză în vârstă de 45 de ani, este optimistă în privința viitorului satului. Ea a înființat un atelier de brodat și confecționat costume tradiționale, pe care le promovează inclusiv pe TikTok. „Am iubit acest meșteșug încă din copilărie. Nu trece o zi în care să nu brodez un punct de cruciuliță sau să nu croșetez ceva. Dacă nu o fac, ziua este în zadar pentru mine”, mărturisește ea.

Promovarea satului pe rețelele sociale și interesul presei internaționale încep deja să dea rezultate. Un grup de jurnaliști AFP a vizitat recent Rogojeni pentru a face cunoscute „cabanele hobbit” în întreaga lume. „Numărul persoanelor interesate să viziteze satul a crescut. Sunt interesați nu doar de casele bască, ci și de peisaj, de case, de garduri și de vechile drumuri”, a declarat primarul Ruslan Groza, citat de Le Figaro.

Autoritățile locale speră că turismul cultural și rural va contribui la salvarea acestei comunități aproape uitate, transformând Rogojeni într-un punct de atracție pentru fanii lui Tolkien și pentru iubitorii de locuri autentice și neobișnuite.