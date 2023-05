Partidul prorus Șor a reluat protestele antiguvernamentale sub pretextul situației interne

Membrii și simpatizanții formațiunii proruse Șor protestează în fața Parlamentului de la Chișinău, scandând mai multe revendicări, între care organizarea alegerilor anticipate. Partidul condus de politicianul fugar, Ilan Șor, a reluat protestele după o pauză de peste o lună.

Până a ajunge în fața Legislativului, participanții la manifestație au mărșăluit pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, scandând ,,Jos dictatura! Anticipate! Noi suntem poporul! Jos Maia Sandu!”

Reprezentanții guvernării nu au venit cu o reacție la manifestație și revendicările înaintate.

Poliția: Participanți plătiți și cu comportament suspect

Din cauza acțiunii de protest, circulația transportului public a fost sistată pe o importantă porțiune a bulevardului, au anunțat reprezentanții Primăriei Chișinău. Zeci de persoane cu comportament suspect au fost escortate la sediul poliției, unele din ele declarând că au fost plătite pentru a veni la manifestație.

,,27 de persoane cu comportament suspect au fost conduse la sediile Poliției pentru identificare și documentare, 4 dintre acestea au declarat oamenilor legii că au venit la întrunire pentru a fi remunerate. Amintim că organizatorii protestului sunt responsabili pentru faptele admise în cadrul întrunirii”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Manifestații organizate de un partid prorus condus de un fugar

Formațiunea a reluat, în data de 7 mai, după o pauză de peste o lună, organizarea protestelor antiguvernamentale sub pretextul situației interne.

Liderii de la Chișinău au atenționat că manifestațiile fac parte din planul Kremlinului de a destabiliza Republica Moldova, iar un articol scris în acest an de jurnaliștii The New York Times arată că Federația Rusă a provocat manifestații față de Guvernul de la Chișinău prin intermediul aliatului său, Ilan Șor.

Politicianul, care se ascunde de justiția de acasă în Israel și care a fost condamnat recent la ani grei de pușcărie în dosarul ,,Frauda Bancară”, neagă că formațiunea sa ar fi folosită de Kremlin în planul său de a destabiliza Chișinăul, dar recunoaște că oferă bani participanților protestelor antiguvernamentale, motivând că sunt „împotriva dizgrației, sărăciei, foametei și a frigului la care au fost condamnați”.

Totuși, înainte de a începe una din manifestații, poliția a anunțat că protestul urma să fie destabilizat de persoane cu antecedente penale sau cu pregătire sportivă și remunerate cu mii de dolari, în spatele operațiunii fiind serviciile specializate ale Rusiei.