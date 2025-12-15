Fiori pentru Europa: Ghețarii din Alpi se topesc într-un ritm alarmant, doar 3% urmând să supraviețuiască până la sfârșitul secolului

Europa riscă să-și piardă aproape complet ghețarii alpini până la sfârșitul secolului, arată un nou studiu, care avertizează că politicile climatice actuale vor salva doar 3% dintre aceștia.

Alpii Europei ar putea pierde aproape toți ghețarii până în anul 2100, avertizează un nou studiu realizat de cercetători de la ETH Zurich. Potrivit analizei, politicile climatice actuale ar salva doar 3% dintre ghețarii alpini, majoritatea urmând să dispară în următoarele două decenii.

Cercetarea, publicată în revista „Nature Climate Change”, arată că Europa Centrală este regiunea în care ghețarii se topesc cel mai rapid la nivel global. Dacă încălzirea globală ajunge la 2,7 grade Celsius peste nivelurile preindustriale- scenariul estimat pe baza politicilor actuale ale guvernelor -97% dintre ghețarii alpini vor dispărea în acest secol.

„Alpii așa cum îi cunoaștem astăzi se vor schimba complet. Peisajul va fi radical diferit, iar multe stațiuni de schi nu vor mai avea acces la ghețari”, a declarat pentru Politico Lander Van Tricht, autorul principal al studiului.

El avertizează că impactul nu va fi doar vizual, ci și economic și ecologic, deoarece chiar și ghețarii mici asigură apă pentru comunitățile din aval.

Potrivit cercetătorilor, din cei aproximativ 3.200 de ghețari ai Europei Centrale, doar 110 ar putea supraviețui până la începutul secolului următor. În Pirineii din Peninsula Iberică, cei 15 ghețari existenți ar putea dispărea complet până la mijlocul anilor 2030.

Studiul arată că limitarea încălzirii globale la 1,5°C, obiectivul stabilit prin Acordul de la Paris, ar putea salva câteva sute de ghețari alpini. Chiar și în acest scenariu optimist însă, Alpii ar pierde aproximativ 87% dintre ghețari. La o încălzire de 4°C, aproape toți ghețarii alpini ar dispărea, doar 20 fiind așteptați să supraviețuiască până în 2100.

Cercetătorii avertizează că „vârful dispariției” ghețarilor din Europa Centrală este așteptat imediat după 2025, ceea ce înseamnă că efectele vor fi resimțite rapid.

Potrivit publicației citate, ghețarii alpini sunt, în general, mici și foarte sensibili la schimbările de temperatură, în special la primăverile mai calde.

La nivel global, situația este la fel de îngrijorătoare. Studiul estimează că, în lipsa unor reduceri drastice ale emisiilor de gaze cu efect de seră, 79% dintre ghețarii lumii vor dispărea până la sfârșitul secolului.

Reducerea încălzirii la 1,5°C ar putea limita pierderile la aproximativ 55%.

„Ritmul dispariției este șocant. La nivel global, pierdem între 2.000 și 4.000 de ghețari pe an în perioada de vârf. Echivalentul tuturor ghețarilor din Alpi care dispar, la scară globală, într-un singur an”, a explicat Van Tricht.