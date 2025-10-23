Familia Regală a României, două zile în Republica Moldova. Întâlnire cu președintele Maia Sandu

Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu au efectuat o vizită de două zile în Republica Moldova, unde au fost primiți de președintele țării, Maia Sandu. Aceasta este a 23-a vizită a Familiei Regale a României în statul vecin, din ultimele două decenii.

Vizita Familiei Regale a României în Republica Moldova a avut loc în zilele de 22 și 23 octombrie. În prima zi, Custodele Coroanei Margareta și Principele Radu au fost primiți la Administrația Prezidențială de la Chișinău de către președintele Maia Sandu.

Discuțiile au vizat printre altele, proiectele Casei Regale a României din Republica Moldova, cu precădere în domeniile educației, stimulării investițiilor și promovării aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

,,la Uniunea Europeană. Președinta și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant al Familiei Regale, care, prin activitatea sa diplomatică, contribuie la consolidarea imaginii Republicii Moldova în capitalele europene. Șefa statului a salutat rezultatele celei mai recente ediții a Forumului Economic Moldo-Român, desfășurat sub patronajul Casei Regale, subliniind că acest eveniment a oferit o platformă concretă pentru extinderea cooperării economice și atragerea investițiilor în Republica Moldova. Totodată, părțile au convenit să intensifice colaborarea care apropie și mai mult comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului”, au informat reprezentanții structurii moldovene.

În marja întrevederii, reprezentanții familiei regale au reafirmat ,,angajamentul comun de a susține eforturile Republicii Moldova de a deveni stat membru al Uniunii Europene. Casa Regală rămâne un susținător dedicat al parcursului european al țării noastre și un partener de încredere în promovarea relației speciale dintre Republica Moldova și România”.

În aceeași zi, Principele Radu, alături de ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, a participat la recepția organizată cu ocazia Zilei Armatei României.

,,La recepție au participat ofițeri ai Armatei Republicii Moldova, demnitari ai Statului, membri ai Corpului Diplomatic acreditat la Chișinău, personalități ale societății civile și reprezentanți ai Ambasadei României la Chișinău”, au subliniat responsabilii Casei Regale a României.

În cea de-a doua zi, Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu au participat, alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

,,La ceremonie au luat parte membri ai Guvernului Republicii Moldova, demnitari ai Statului român, rectori ai universităților din România și Republica Moldova, profesori și studenți, precum și numeroși invitați din străinătate.Au fost intonate Imnul de Stat al Republicii Moldova și Imnul Uniunii Europene, iar după cuvântul introductiv al rectorului, au adresat discursuri Președinta Maia Sandu, Principele Radu și oficialități moldovene și europene”, au adăugat reprezentanții Casei Regale.

De ce au mers la Chișinău

Vizita a fost dedicată cooperării dintre România și Republica Moldova, educației superioare și consolidării parcursului european al țării vecine.

,,Este a 23-a vizită a Familiei Regale în Republica Moldova din ultimele două decenii. Regele Mihai, Custodele Coroanei Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia și Principesa Maria au vizitat Chișinău, Bălți, Orhei, Soroca, Ialoveni și multe alte localități din țară în anii 2005, 2006, 2013, 2014, 2015, 2016, 2022, 2023, 2024 și 2025”, au conchis responsabilii Casei Regale a României.