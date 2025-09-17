Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea capitalului străin și promovarea imaginii economice a țării. Într-un interviu acordat Adevarul, specialista vorbește despre situația economicǎ actualǎ a Republicii Moldova.

Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea capitalului străin și promovarea imaginii economice a țării. Cu experiență profesională în peste 15 țări, inclusiv în Asia, unde a dezvoltat proiecte de peste 14 milioane de dolari, și cu un rol-cheie în sprijinirea ecosistemului de startup-uri prin Fundația Startup Moldova, Bejan se află acum în centrul strategiei guvernamentale de consolidare a climatului investițional.

În interviul acordat Adevărul, ea abordează atractivitatea actuală a Republicii Moldova pentru investitorii străini, sectoarele economice prioritare, obstacolele și avantajele legislative și fiscale, impactul războiului și al corupției asupra deciziilor de business, dar și direcțiile prin care autoritățile mizează pe parcursul european pentru a oferi stabilitate și predictibilitate mediului de afaceri.

Adevarul: Cum ați caracteriza în prezent atractivitatea Republicii Moldova pentru investitorii străini? Sunt aceștia atrași de Moldova?

Natalia Bejan: Eu cred că nouă ne reușește să atragem mai mulți. De exemplu, în anul 2025 văd acum mai mult optimism în ochii investitorilor, mesajele și pregătirea noastră de a deveni, sau parcursul ăsta de a deveni membru al Uniunii Europene este o promisiune și un viitor încurajator și destul de optimist privit de foarte mulți investitori, mai ales de cei care deja sunt în UE. Noi vedem asta și în cifrele investițiilor în țările din UE. Desigur că în primul rând în România, care în ultimii chiar și 10 ani de zile nu a încetat să crească volumul de investiții din partea României. De asta o privim cu optimism, desigur că războiul din regiune, războiul din Ucraina ne-a lovit și ne lovește și pe noi indirect foarte aspru. La ceea ce ține de optimismul investitorului de a investi în regiune, pentru că la câteva sute de kilometri suntem în război, dar pe de altă parte sunt alți investitori care sunt atrași de ideea implicării în reconstrucția Ucrainei. Deci absolut fiecare dezavantaj îl putem privi și din perspectiva asta.

Care sunt principalele sectoare economice în care vedeți interes din partea capitalului străin?

Natalia Bejan: Ca și număr de companii care se deschid în Republica Moldova, cu siguranță domeniul IT este unul care rămâne de interes și eu sunt sigură că el o să continue la fel, să mai crească și să rămână de interes în următorii ani, acest lucru se întâmplă grație platformei Moldova IT Park, care este funcțională în Republica Moldova de 8 ani de zile. Și, iată, de 8 ani de zile am avut o creștere absolut spectaculoasă și foarte frumoasă a sectorului, una chiar organică, de la sub 3.000 de angajați la acum sub 30.000 de angajați și la fel și în numărul de companii, avem peste 500 de companii noi în domeniul IT care se înregistrează în fiecare an, anul precedent am avut un record, a fost de 680 de companii deschise în sectorul IT, deci cu siguranță este IT-ul ca un domeniu prioritar, dar și 2 sunt câteva industrii prioritare care au fost semnalate de către Guvern și pentru care avem activată o schemă de ajutor de stat pentru care Guvernul a alocat 100 de milioane de euro pentru a acorda suport investițiilor strategice din industrie. Printre acestea se numără procesarea agroalimentară, materiale de construcție, industria farmaceutică și a medicamentelor. Avem industria textilă, constructoare de mașini și electronică. Deci industriile în care vedem valoare adăugată, în care știm că avem și talente, și încercăm să aducem și mai multe investiții. Dar, apropo, investițiile pe care le facilităm sunt nu doar cele spre mine, și nu doar cele care încă nu au intrat în Republica Moldova. Acum, mai mult ca niciodată, suntem focusați și pe capitalul local, pentru că avem antreprenori cu capitalul semnificativ, dar și pe cei străini care deja au afaceri în Republica Moldova și care deja de vreo 3-4 ani de zile aleg să-și reinvestească o sumă semnificativă din veniturile lor aici, tot în Republica Moldova, pentru că avem taxă zero la profit reinvestit.

Care sunt cele mai mari obstacole pe care le întâmpină investitorii atunci când iau în calcul Moldova?

Natalia Bejan: Cred că dezavantajele sau problemele pe care le întâmpină investitorii sunt foarte specifice, depind de sectorul în care ei își propun să investească, atât timp cât este cel mai important obstacol, care este unul de percepție sau unul de adăugare publică a Republicii Moldova, în general, în harta lor de analiză a țărilor în care își propun să facă investiția, inclusiv și din perspectiva riscului pe care sunt gata să și-l asume, ținând cont de, iarăși, de războiul în regiune, de situația care este în Ucraina. Pentru celelalte probleme există soluții la care Guvernul lucrează. Cu siguranță, este necesar să lucrăm la capitolul legislativ, la capitolul de a-i asigura pe investitori că sunt protejați aici, în Republica Moldova, și iarăși parcursul nostru european de aliniere a legislației Republicii Moldova la cea Europeană ne ajută foarte mult în acest sens, pentru că am avea aceleași drepturi, dar și obligații pentru investitori, la fel ca și în țările Uniunii Europene.

Cum sunt percepute reglementările fiscale și juridice din Moldova în comparație cu alte piețe emergente din regiune?

Natalia Bejan: Într-un studiu care a fost realizat câteva luni în urmă de Camera de Comerț Moldo-Americană, care a creat o metrică nouă de analiză a economiei, a numit-o metic, deci este făcut totalmente de sectorul privat, aspectele fiscale din Republica Moldova au fost plasate pe locul 2, după punctajul cel mai mare pe care l-au oferit antreprenorii. Deci noi avem constabilitate la capitolul fiscal din Republica Moldova. Noi nu avem modificări de impozite de la o lună la alta sau de la un an la altul. Suntem destul de stabili la acest capitol. Și știm că suntem și destul de competitivi, pentru că în IT avem o rată fixă, un impozit fix de doar 7% pe venitul companiei, atât, nimic absolut mai mult. Avem o taxă pentru impozit pentru venitul corporativ de 12%, care este mai mic decât cel care este în regiune. Avem o taxă pentru impozit, iarăși, pentru dividende de doar 6%, care, la fel, este destul de mică. Avem una dintre cele mai mici taxe pe valoare adăugată, de 20%. Deci la capitolul ăsta suntem destul de bine și cred că suntem competitivi.

Citește și: Peste 338 mii de locuitori din regiunea transnistreană deţin cetăţenia Moldovei

În ce măsură corupția sau instabilitatea geopolitică afectează deciziile de investiții?

Natalia Bejan: Desigur că afectează enorm. Și la acest capitol este necesar să lucrăm, nu doar la un sistem care este incoruptibil, dar și la imaginea acestuia. Pentru că dacă au avut în trecut anumite acțiuni de corupție, evident că acestea periclitează și în viitor credibilitatea sistemului, chiar dacă au în el loc schimbări semnificative. Aș da un exemplu în sensul ăsta: este sistemul bancar, deci frauda bancară, care, din păcate, ne-a făcut cunoscuți în toată lumea, acel miliard care a fost furat din bănci a catalizat ca sistemul bancar de astăzi din Republica Moldova, după ani buni, să devină unul extrem de rezilient și unul în care, cu siguranță, să avem încredere. Apropo, sistemul bancar și sectorul financiar este și numărul 1 ca sector de investiții străine directe care vin în Republica Moldova și, din stocul total de investiții străine pe care noi le avem în Moldova, de 5,5 miliarde de dolari, un pic mai mult de 30% sunt atribuite anume sectorului bancar, ceea ce este extrem de important pentru noi, pentru că arată încrederea investitorilor, dar, pe de altă parte, avem și noi încrederea că sistemul privat, în acest sector, vine cu o experiență internațională, puternică, bună și avem încredere în reziliența acestui sector.

Există exemple concrete de investiții străine de succes în Moldova pe care le considerați modele pentru viitor?

Natalia Bejan: Desigur, desigur. Eu aș vrea să sper că ele se vor întâmpla mult mai multe, în cantitate mai mare și în volum mai mare, dar chiar și câteva dintre investițiile care au fost semnalate astăzi. Intrarea pe piață a companiei Bolt este nu numai decât o investiție din perspectiva capitalului enormă, dar este o investiție enormă în imaginea Republicii Moldova și pentru alți investitori. Desigur că este crearea locurilor de muncă, desigur că este o competitivitate și ridicarea standardului, nivelului de calitate a serviciilor prestate în sectorul de taxi, deci asta ar fi un exemplu, dar avem și alt exemplu, cum ar fi compania Porcobelo, care a anunțat astăzi în scenă despre investiția de 15 milioane de euro într-o fermă nouă de creștere a porcilor și abator pentru porci, pentru un potențial export de carne. Ceea ce bucură în această investiție, în mod special, este faptul că este capital local. Desigur că avem nevoie și lucrăm și pentru capital străin, dar investițiile locale sunt și extrem de importante.

Ce planuri strategice există pentru a crește atractivitatea Moldovei în fața investitorilor internaționali?

Natalia Bejan: Cred că un plan extrem de important este să ne ținem foarte concentrați pe viziunea noastră și pe planul nostru de acțiuni care ține de aderarea la o lume europeană. Pentru că acest vis, promisiune, dar și, iarăși, plan foarte concret ne duce spre direcția corectă de transparență a modului în care se fac lucrurile în Republica Moldova și noi vedem o deschidere tot mai mare din partea investitorilor. Și simțim că procesele, procedurile se îmbunătățesc, că antreprenorii noștri, exportatorii noștri capătă acces la o piață mai mare, la care consumatorul este un pic mai elevat, un pic mai solicitant, le solicită un produs mai bun, de o calitate mai bună, dar este gata și să achite un preț mai mare, lucru care s-a întâmplat, de exemplu, în Republica Moldova pentru piața vinurilor, pentru piața produselor de fructe, de exemplu. Merele pe care noi, cândva, 10 ani în urmă, le exportam la tonă, împreună, în camioane. Acum putem să vindem un măr separat, pentru că știm că fiecare dintre ele valorează extrem de mult, dar și este crescut în condiții speciale. Deci să ne ținem de direcția asta europeană, pe care am ales-o, și ca și țară întreagă, care acum este consemnată în Constituție, pentru că asta este promisiune de stabilitate pentru antreprenori și pentru investitori.

Cum colaborează autoritățile locale și Guvernul cu investitorii pentru a crea un mediu mai stabil și predictibil?

Natalia Bejan: Suntem în contact permanent cu investitorii, chiar și prin internetul dumneavoastră. Încă o dată aș putea să reiteriez faptul că la Agenția de Investiții, noi, în mare parte, așteptăm să ne bată la ușă antreprenorii, exportatorii, investitorii care să ne spună despre problemele pe care le întâmpină sau de ajutor, să ne solicite ajutorul de care ei au nevoie, anume pentru acest lucru a și fost creată Agenția de Investiții. Noi am și lansat anul ăsta conceptul de One Stop Shop, pentru ca investitorii, mai ales, să cunoască că anume la noi se pot adresa, pentru ca să primească atât asistență informațională, dacă nu cunosc unde să meargă pentru ca să, nu știu, perfecteze semnătura electronică sau cum să înceapă să-și caute, să-și găsească un prestator de servicii ca să-i construiască o hală sau unde să-și găsească un teren pentru o anumită construcție industrială. Pentru toate aceste întrebări se pot adresa la noi, iar noi, prin partea Guvernului, am primit în acesta un suport semnificativ mai mare decât în anii precedenți, pentru că vedeam necesitatea reală de a acorda mai mult suport businessului.

Aveți emoții în privința alegerilor de săptămâna viitoare?

Natalia Bejan: Ca și cetățean, da, cu siguranță am emoții, dar eu am încredere în faptul că, construind în Republica Moldova o democrație, eu sper că fiecare cetățean care va ieși la vot, și că ei vor ieși mulți, își vor da votul în care ei cu adevărat cred, pentru că acesta, într-adevăr, se reflectă în dorința noastră, direcția pe care noi o avem. Eu cred că noi vom reconfirma direcția europeană, asta e cel mai important și, în rest, o să auzim care este vocea poporului.

Scurt istoric

"Furtul Miliardului" este un scandal de amploare de fraudǎ bancarǎ, care a izbucnit în Republica Moldova în 2014. Mai exact, potrivit datelor publice, 13,3 miliarde de lei moldovenești ar fi fost extrași fraudulos din trei bănci ale țării, printr-o schemǎ tip carusel, afacerea fiind orchestrata de Ilan Sor, Vladimir Plahotniuc și Sergei Iaralov.