Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
„Zeița vie” a Nepalului: ritualul traumatizant prin care a fost aleasă fetița de 2 ani care n-are voie să atingă pământul

Publicat:
Ultima actualizare:

O fetiţă de numai 2 ani din Nepal a fost numită noua zeiţă-copil Kumari, continuând astfel o tradiţie veche, dar intens criticată de organizaţiile pentru drepturile omului. Ceremonia oficială de învestire este programată pentru 1 octombrie.

O fetiţă de numai 2 ani din Nepal a fost numită noua zeiţă-copil Kumari. FOTO: X/@NepaliTimes
O fetiţă de numai 2 ani din Nepal a fost numită noua zeiţă-copil Kumari. FOTO: X/@NepaliTimes

Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani, o înlocuieşte pe Trishna Shakya, în vârstă de 11 ani, care a ocupat acest rol până acum. Procesul de selecţie al Kumari este complex şi controversat: copiii trebuie să provină din casta Shakya, iar criteriile includ aspectul fizic, horoscopul, dar şi o probă de curaj considerată traumatizantă – copilul este expus în toiul nopţii unor scene cu animale sacrificate şi bărbaţi mascaţi, pentru a se verifica dacă manifestă semne de frică, relatează Daily Mail.

Noua Kumari va trăi izolată într-un templu din Kathmandu până la prima menstruaţie, moment în care este considerată că zeiţa Taleju părăseşte trupul său. Părinţii o pot vizita doar o dată pe săptămână, iar în rest, micuţa este venerată ca o divinitate vie. Abia în ultimii ani, fetiţele-zeiţă au primit acces la educaţie, însă revenirea la o viaţă normală după încheierea acestui rol este adesea extrem de dificilă.

Conform tradiţiei, Kumari nu îşi atinge niciodată picioarele de pământ şi este purtată pe un palanchin de aur în timpul procesiunilor. În fiecare an, prim-ministrul şi preşedintele Nepalului îi ating mâna pictată în roşu pentru a primi binecuvântări. Se crede că o simplă privire aruncată de Kumari aduce noroc, iar vizitatorii îi interpretează gesturile ca pe prevestiri: plânsul ar anunţa boală sau moarte, tremurul – închisoare, iar gustarea din ofrande – pierderi financiare.

În lume

