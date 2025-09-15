Experiment radical de democrație. Cum și-a ales Generația Z din Nepal viitorul premier

În timp ce Nepalul ardea joi, după două zile de tulburări sângeroase care au dus la înlăturarea de la putere a unui guvern acuzat de corupție, mii de tineri s-au reunit pe o platformă digitală într-o dezbatere aprinsă, cu scopul de a alege liderul cel mai potrivit pentru a conduce această țară.

În viziunea lor, politicienii principalelor partide erau compromiși.14 guverne s-au schimbat din 2008, când Nepalul a adoptat o nouă constituție în urma abolirii monarhiei,

Furia tinerilor a dat în clocot. În urma unei represiuni brutale a protestatarilor de către forțele de securitate, soldată cu uciderea a cel puțin 72 de persoane, încrederea lor în sistemul politic al țării fusese zdruncinată. Astfel că au decis: sarcina lor era să aleagă un lider capabil să scoată țara de 30 de milioane de locuitori din haos și să ia măsuri pentru eradicarea corupției și nepotismului. Doar că nu în modul în care țările își aleg în mod normal noi lideri.

Așadar, au făcut această alegere într-un mod fără precedent pentru orice democrație electorală – printr-un sondaj virtual pe Discord, o platformă gratuită de mesagerie dezvoltată de SUA, utilizată în principal de jucătorii online.

Dezbaterea a fost organizată de Hami Nepal, un grup din Generația Z din spatele protestelor înăbușite ce numără peste 160.000 de membri.

În acest scop, Hami Nepal a creat un canal pe platforma online denumit „Tineret împotriva Corupției”. A avut loc o dezbatere aprinsă privind viitorul țării care a reunit peste 10.000 de oameni, inclusiv din diaspora nepaleză. Pe măsură ce tot mai mulți oameni încercau fără succes să se conecteze, o transmisiune live în oglindă a fost organizată pe YouTube pentru a permite altor aproximativ 6.000 de persoane să urmărească dezbaterea.

După mai multe ore de discuții în care au fost puse întrebări dificile liderilor protestelor și eforturi de a contacta potențialii candidați la funcția de prim-ministru în timp real, participanții au ales-o la conducerea Nepalului pe fosta președintă a Curții Supreme, Sushila Karki, în vârstă de 73 de ani. Aceasta a depus jurământul de învestire în funcția de prim-ministru interimar vineri.

Însă tranziția din Nepal abia acum începe, spun analiștii, iar abordarea adoptată de protestatari pentru a alege următorul lideru al țării evidențiază modul în care un nou experiment în democrație a intrat în joc, cu recompense, dar și cu riscuri.

„Încercăm să aflăm împreună”

Dezbaterea de pe Discord este o contrapondere revoluționară la practica tradițională a politicienilor care făceau alegeri în spatele ușilor ușile închise, într-un mod lipsit de transparență, spun susținătorii acestei noi metode de a alege lideri.

Discord permite utilizatorilor să se conecteze prin mesaje text, apeluri vocale, apeluri video și partajare de fișiere media. De asemenea, permite comunicarea prin mesaje directe sau în spații comunitare cunoscute drept servere. A fost una dintre platformele interzise de guvern la începutul acestei luni, alături de alte peste 20 de aplicații populare, inclusiv Instagram, Twitter și YouTube.

Interdicția a fost picătura care a umplut paharul și a stârnit o mișcare la nivel național împotriva guvernului prim-ministrului KP Sharma Oli, au spus protestatarii. Manifestanții l-au acuzat pe acesta că nu reprezintă tinerii, și guvernează pe bază de corupție și nepotism pe scară largă.

Zeci de mii de tineri au ieșit pe străzi marți, incendiind clădiri guvernamentale, inclusiv parlamentul și reședințele unor politicieni de rang înalt, silindu-l pe Oli să demisioneze. Vineri, președintele Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul și a convocat alegeri generale în luna martie.

Protestatarii din Generația Z au recurs la Discord pentru a decide cine ar trebui să conducă națiunea până atunci. Interdicția de acces la rețelele de socializare a fost ridicată după uciderile de la începutul săptămânii.

Sondajele virtuale online le-au permis participanților să își nominalizeze liderul interimar în timp real, marcând un experiment radical în democrația digitală.

„Oamenii învățau din mers”, a explicat Regina Basnet, o absolventă de drept în vârstă de 25 de ani și protestatară care s-a alăturat ulterior dezbaterii Discord. „Mulți dintre noi nu știam ce înseamnă să dizolvi parlamentul sau să formezi un guvern interimar. Dar puneam întrebări, primeam răspunsuri de la experți și încercam să aflăm împreună.”

Discuțiile au gravitat în jurul unei game largi de probleme pe care Nepalul le are de rezolvat în prezent, inclusiv locurile de muncă, reformele poliției și universităților, precum și starea sistemului de sănătate public, moderatorii îndemnându-i însă pe participanți să se axeze asupra întrebării care nu suporta amânare: viitorul lider.

Cinci nume au fost selectate pentru votul final: Harka Sampang, activist social și primar al orașului estic Dharan; Mahabir Pun, un activist social popular care conduce Centrul Național de Inovație; Sagar Dhakal, un politician independent care a candidat împotriva puternicului lider al Congresului Nepalez, Sher Bahadur Deuba, în 2022; avocatul Rastra Bimochan Timalsina, cunoscut drept „Random Nepali” pe canalul său de YouTube, care a consiliat protestatarii din Generația Z, respectiv fosta șefă a Curții Supreme.

Karki, care a ieșit câștigătoare a scrutinului, a militat pentru un sistem judiciar independent în timpul scurtului său mandat de președinte al Curții Supreme, între 2016 și 2017. În 2012, împreună cu un alt judecător al Curții Supreme, aceasta a închis un ministru în exercițiu pentru corupție. În 2017, guvernul a încercat fără succes să o destituie din funcția de președinte al Curții Supreme, după ce aceasta a respins un candidat propus pentru funcția de șef al poliției.

Acest istoric i-a furnizat credit în ochii alegătorilor de pe Discord.

„În situația în care am ajuns, nu am dorit să vin aici. Numele meu a fost pomenit de stradă”, a spus ea într-un discurs adresat națiunii după preluarea mandatului. „Nu vom sta aici mai mult de șase luni în nicio situație. Ne vom îndeplini responsabilitățile și ne vom angaja să predăm mandatul următorului parlament și miniștrilor.”

Mulți dintre participanții la dezbaterea Discord l-au propus de asemenea pe Balen Shah, popularul rapper devenit primar al orașului Kathmandu, pentru a fi prim-ministru interimar. Moderatorii Hami Nepal i-au informat pe participanți că nu l-au putut contacta pe Shah, care și-a exprimat ulterior pe rețelele de socializare susținerea pentru Karki.

Mulți din Nepal cred însă că Shah ar putea fi unul dintre favoriții pentru postul de prim-ministru în alegerile programate pentru 5 martie.

O alegere „mult mai egalitară”

Aayush Bashyal, care a participat la discuțiile de pe Discord, a declarat pentru Al Jazeera că a fost martor la un „spectru al revelațiilore, iar totul a fost «încercare și eroare»”.

„Unii oameni intrau și minimalizau ideile, ceea ce paraliza conversația. Cu toate acestea, era absolut nevoie de acest moment și a constituit un teren comun improvizat pentru a aduce cât mai multe voci posibil”, a spus el.

Bashyal a relatat că unii membri ai forumului Discord au cerut, de asemenea, restaurarea monarhiei nepaleze, care a fost abolită în 2006 după o rebeliune întinsă pe un deceniu a forțelor de stânga din țară.

„Exista și un grup Discord pro-monarhie care funcționa în paralel. Uneori, oamenii distribuiau capturi de ecran din conversațiile lor”, a declarat pentru Al Jazeera studentul în vârstă de 27 de ani la administrație publică în cadrul Universitîții Tribhuvan din Kathmandu. El a etichetat grupul pro-monarhie drept „infiltrați”.

În același forum, unii participanți ai Generației Z au pus chiar la îndoială legitimitatea liderilor protestelor. „Voi ați făcut agenda, dar noi nu vă cunoaștem. Cum putem avea încredere în voi este o altă problemă”, a spus un participant.

Alte probleme abordate în timpul deliberărilor au inclus investigarea uciderii protestatarilor și combaterea corupției.

„Acesta este viitorul”

Pranaya Rana, jurnalistă și autoarea popularului buletin informativ Kalam Weekly, care ajunge la peste 4.300 de abonați, a subliniat că utilizarea Discord are sens pentru o mișcare condusă de Generația Z, dar că nu a fost lipsită de provocări.

„Este mult mai egalitar decât un forum fizic la care mulți s-ar putea să nu aibă acces. Deoarece este virtual și anonim, oamenii pot spune ce doresc fără teama de represalii”, a declarat el pentru Al Jazeera. „Există însă și provocări, în sensul că oricine ar putea manipula cu ușurință utilizatorii prin infiltrare și prin utilizarea mai multor conturi pentru a influența opiniile și voturile.”

Conștienți de modul în care dezinformarea, știrile false și zvonurile ar putea abate de la scopul lor astfel de mișcări, liderii Generației Z au lansat și un sub-forum numit „verificări ale faptelor” pe pagina lor de discuții Discord.

Printre aspectele pe care le-au demontat s-a numărat și o fotografie care îl înfățișa pe liderul protestelor, Sudan Gurung, negociatorul-șef pentru formarea guvernului interimar, alături de Arzu Rana Deuba, ministrul de externe demis. Se pretindea în mod fals că fotografia ar fi fost făcută cu o săptămână înainte, când de fapt era de la un eveniment care avusese loc cu șase luni în urmă. Gurung se întâlnise cu ministrul pentru a cere dreptate pentru un student nepalez care se sinucisese după ce ar fi fost hărțuit la o facultate de inginerie din statul Odisha din India vecină.

Au apărut, de asemenea, zvonuri conform cărora Gurung nu era cetățean nepalez, ci ar fi fost origibar Darjeeling, un oraș montan din estul Indiei. O copie a cărții sale de cetățenie nepaleză a fost publicată în camera de discuții Discord și pe rețelele de socializare.

Organizatorii Generației Z au infirmat, totodată, afirmațiile conform cărora fostul rege Gyanendra s-ar fi întâlnit cu protestatarii. S-a aflat astfel că o înregistrare video veche cu ultimul monarh al Nepalului interacționând cu tineri era distribuită pe rețelele de socializare.

De asemenea, a ieșit la iveală faptul că mai multe conturi și profiluri de socializare care pretindeau a fi mișcarea „oficială” de tineret au contribuit la semănarea unei oarecare confuzii. Joi seară, un lider al Generației Z a fost văzut chiar sunând la telefon un ofițer militar nepalez, avertizându-l cu privire la o posibilă interferență regală în formarea următorului guvern.

Jurnalista Rana a notat că liderii protestelor au folosit eficient tehnologia, „ceva la care Generația Z se pricepe cel mai bine”.

„Acesta este viitorul. Putem fie să rămânem în zilele în care ținem discursuri pe scenă cu microfoane, fie să ne obișnuim să vorbim liber pe platformele online”, a declarat el pentru Al Jazeera.

„Generația Z este naivă, dar asta e de așteptat. Sunt tineri, dar au arătat dorința de a învăța, iar asta e partea importantă.”

Padmini Pradhanang, activist anticorupție și fostul președinte al Transparency International Nepal, i-a îndemnat pe liderii protestelor Generației Z să lucreze la ceea ce guvernele anterioare „au eșuat lamentabil – integritate, responsabilitate, transparență și bună guvernare”.

„Acești tineri au experimentat doar cleptocrația. Nu au văzut niciodată o democrație adevărată sau o bună guvernare”, a spus ea.

Însă absolventa de drept Basnet nu are aceeași perspectivă.

„La început, a fost un protest pașnic. Atmosfera a fost una de sărbătoare. Dar carnagiul ordonat de stat a fost traumatizant... Revolta și incendierea proprietăților private și publice au fost înfricoșătoare, iar apoi, participarea oamenilor la o discuție pe rețelele de socializare pentru formarea guvernului nu a făcut decât să amplifice confuzia”, a declarat ea pentru Al Jazeera.

„Toate aceste evenimente mă îngrijorează.”