Mai mulți români au fost înșelați de o agenție de turism. Au plătit pentru vacanțe „de vis” în Zanzibar, de care nu s-au putut bucura

Mai mulți români au plătit sume mari pentru o vacanță de vis, de Revelion, în Zanzibar, dar în ziua în care ar fi trebuit să plece au primit mesaje în care erau anunțati că zborurile au fost anulate.

Vacanțele de vis s-au transformat într-un coșmar, toate planurile fiind ruinate de agenția de turism. Oamenii și-au dat seama că au plătit mii de euro pe vacanțe care în realitate nu există. Familiile, care ar fi trebuit să plece, în această perioadă, în Zanzibar, au primit mesaje în care erau anunțate că zborurile au fost anulate, iar cei care le-au vândut excursia nu mai răspund la telefon, potrivit Antena 3.

Mai multe persoane au precizat pentru publicația citată cum au ajuns în această situație.

„Am semnat un contract cu firma (...). Am făcut mai multe viramente, ne-a făcut promoții. Cu o zi înainte de a pleca, când unii dintre noi eram deja pe drum (din localitățile natale spre aeroport - n.r.), am primit un mesaj sec, urât, în care ni se spunea că are o problemă medicală, că ne mută zborurile pentru luni și să așteptăm mesaj de la ea. A 2-a zi, în ziua plecării, nu mai exista nimic, ne-a confirmat că nu se poate. Făcuse un grup din toată țara. Eu personal am plătit în final 6.500 euro pentru patru persoane, sumă care includea zboruri, cazări, o zi de safari, excursii organizate, ghizi, absolut tot”, spune o femeie care visa să-și petreacă Revelionul în Zanzibar.

Printr-o situație similară a trecut și o altă persoană: „Nu a mai răspuns la telefon, nu mai este de găsit. O altă persoană păgubită dintre noi a pus un prieten să sune să întrebe de Revelionul viitor sau de ceva vacanță în Kenya în martie sau în februarie și evident că a răspuns la telefon. A și încercat să îi ia în ziua aceea 1.000 euro avans. I-a făcut o reducere mare instantaneu, de 500 euro pentru copil. Sunt persoane care au plătit de anul trecut, din ianuarie, un avans de 50%. Deci, ea un an întreg, tot anul 2024, a încasat și a strâns peste 40-50.000 euro, dacă nu chiar mai mult. Am găsit o persoană care tot așa a pățit și anul trecut și fix înainte cu o zi de plecare a primit pe grupul mesaj că biletele de avion au fost furate într-un atac cibernetic”.

O altă femeie, aflată în aceeași situație, a susținut că a făcut plângeri la instituțiile statului.