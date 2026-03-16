Zece pacienți au murit la un spital din India, în urma unui incendiu. Alți 11 oameni sunt răniți

Zece pacienţi au murit într-un incendiu accidental, luni, într-un spital public, în oraşul Cuttack, situat în estul Indiei, anunţă şeful Executivului statului Odisha, Mohan Charan Majhi.

”Un scurtcircuit electric este la orginea incendiului, la serviciul de terapie intensivă de traumatologie”, a anunţat pe X Mohan Charan Majhi.

În total, 23 de pacienţi erau internaţi la această secţie a SCB Medical College and Hospital la momentul incendiului, scrie News.

Cel puţin 11 membri ai personalului spitalului au fost răniţi încercând să evacueze bolnavi.

Incendiile în India sunt frecvente, din cauza stării degradate a infrastructurii şi neaplicării normelor de siguranţă.

În decembrie 2024, şase persoane au murit, iar alte peste 20 au fost rănite într-un incendiu care a devatstat un spital privat la Tamil Nadu (sud).