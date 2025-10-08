search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Val de nostalgie pentru vechea tehnologie. Tinerii redescoperă farmecul CD-urilor și telefoanelor cu clapetă

Publicat:

Tot mai mulți tineri renunță, cel puțin temporar, la viața digitală permanent conectată. Împinși de dorința de a recăpăta controlul asupra propriei rutine, adolescenții și tinerii adulți se întorc spre tehnologii care păreau uitate: telefoane cu clapetă, aparate foto digitale și CD-uri.

În magazinele de muzică se văd din nou tineri răsfoind CD-uri/Foto/Arhiva
Pentru Lucy Jackson, studentă în primul an la facultate, telefonul ei poate doar să sune și, cu puțin efort, să trimită mesaje. Hărțile sunt din hârtie, iar când are nevoie de o mașină, sună la compania locală de taxi.

„Apreciez mai mult lucrurile la care nu pot avea acces instantaneu,” spune tânăra de 17 ani. „E ceva mai greu să ții legătura cu prietenii, dar simt că viața e mai reală.”

Jackson este membră în Luddite Club, o organizație nonprofit care promovează pauzele de la smartphone-uri. Grupul are 26 de filiale în licee și universități din SUA.

Generația care redescoperă obiectele fizice

Deși generația Z a crescut cu aplicații, streaming și comenzi online, o parte dintre ei se revoltă împotriva propriei ere digitale. În magazinele de muzică se văd din nou tineri răsfoind CD-uri, iar aparatele foto compacte sunt la mare căutare pentru fotografiile de seară sau pentru amintirile analogice postate ulterior pe rețele sociale, scrie The Wall Street Journal (WSJ).

Artiști populari printre tinerii ascultători, precum Taylor Swift, Sabrina Carpenter sau Chappell Roan, vând acum albume în mai multe formate – de la viniluri și casete, până la CD-uri single, o raritate în epoca digitală.

Chiar și pe TikTok, platforma emblematică a generației online, clipurile cu CD playere Bluetooth, telefoane cu clapetă și camere digitale adună milioane de vizualizări.

„Oamenii sunt obosiți să nu mai dețină nimic”

Hunter White, un inginer de date de 25 de ani, spune că pasiunea lui pentru CD-uri a pornit din frustrarea față de serviciile de streaming. „Nu plătesc corect artiștii și ofertele lor se schimbă mereu”, spune el.

White cumpără discuri din târguri și magazine second-hand și le ascultă pe un CD player Sony lansat în 2002. A mers chiar mai departe: a creat o aplicație numită Dissonant, prin care membrii plătesc un abonament și primesc prin poștă un CD ales în funcție de gusturile lor, însoțit de o notă scrisă de mână despre album.

O generație între nostalgie și nevoia de control

Un sondaj realizat de Harris Poll în 2023 arată că opt din zece tineri consideră că generația lor depinde prea mult de tehnologie, iar 60% spun că ar vrea să se întoarcă „la o vreme în care lumea nu era mereu conectată”.

„E o formă de echilibru interesant,” spune psihologul Clay Routledge de la Human Flourishing Lab, care a coordonat cercetarea. „Tinerii nu resping tehnologia, dar vor să o folosească în termenii lor.”

Jackson își amintește că și-a primit primul iPhone în gimnaziu și că rețelele sociale i-au dublat viața: „Exista eu, cea din viața reală, și versiunea 2D de pe internet. Totul părea fals.”

Aparatele foto digitale, noul accesoriu preferat

Printre obiectele redescoperite, camera digitală compactă a devenit un accesoriu aproape obligatoriu pentru ieșirile în oraș. Pe TikTok circulă gluma că fiecare grup are „prietena cu camera digitală”, cea care strânge cardurile SD și face selecția pozelor. Chiar și modelul Kendall Jenner a fost fotografiată recent cu un Canon PowerShot, devenit simbol al acestei nostalgii moderne.

Prețurile variază între 15 și 300 de dolari, iar cererea este în creștere.

Pentru Tumasi Agyapong, o tânără de 26 de ani din Chicago, pasiunea pentru aceste aparate a început acum doi ani, dintr-o combinație de nostalgie și dorință de simplitate. „Îmi place că au un singur scop – să facă poze – și nu mă distrag ca telefonul. Am ajuns să am 15 dintre ele,” spune ea.

Departe de a fi o modă trecătoare, revenirea la tehnologiile „vechi” exprimă o nevoie profundă: dorința de a încetini ritmul, de a trăi mai conștient și de a deține din nou ceva tangibil într-o lume în care aproape totul există doar în cloud.

În lume

loading Se încarcă comentariile...
