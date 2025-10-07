Unul dintre cele mai cunoscute parcuri acvatice din Canada provoacă revoltă: „Vom eutanasia belugile dacă nu primim bani”

Unul dintre cele mai cunoscute parcuri acvatice din Canada, Marineland, aflat lângă Cascada Niagara, a lansat un avertisment şocant: cele 30 de belugi aflate încă în captivitate ar putea fi eutanasiate dacă autorităţile nu oferă sprijin financiar imediat.

Parcul, care şi-a închis porţile în 2024, susţine că nu mai are resursele necesare pentru a asigura hrana şi îngrijirea animalelor marine, unele dintre ele trăind acolo de zeci de ani.

Într-o scrisoare transmisă guvernului federal vineri, conducerea Marineland a cerut fonduri de urgenţă până marţi, 7 octombrie, avertizând că, în caz contrar, va fi forţată să ia „decizia sfâşietoare de a le eutanasia”.

„Dacă nu primim un răspuns până la această dată, vom presupune că solicitările noastre au fost respinse. Într-un asemenea caz, vom informa publicul şi toate părţile implicate şi vom acţiona în consecinţă”, se arată în scrisoarea citată de Radio Canada şi The New York Times.

În ultimele luni, Marineland a încercat să obţină permisiunea de a transfera belugile la Chimelong Ocean Kingdom, un parc acvatic din China. Însă guvernul canadian a respins cererea, invocând interdicţia de export a cetaceelor către facilităţi care le-ar exploata pentru divertisment.

„Faptul că Marineland nu a prevăzut o alternativă viabilă, după ce a crescut aceste balene în captivitate timp de mulţi ani, nu plasează responsabilitatea financiară asupra guvernului”, a declarat Joanne Thompson, ministrul canadian pentru Pescuit şi Oceane, citată de The New York Times.

Cazul Marineland readuce în atenţie controversa globală privind captivitatea cetaceelor, pe fondul unui interes public tot mai scăzut pentru acest tip de spectacole. Numeroase ţări au introdus restricţii severe sau interdicţii totale privind exploatarea delfinilor şi balenelor în scopuri comerciale.

Situaţia din Canada aminteşte de cea din Franţa, unde Marineland Antibes, fără legătură cu parcul canadian, trece printr-o criză similară. După închiderea sa la începutul anului, autorităţile şi organizaţiile pentru protecţia animalelor caută încă o soluţie pentru relocarea ultimelor orci aflate acolo.